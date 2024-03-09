В его случае можно сказать, что он оказался среди сплошного хаоса и неожиданных соседей.

Станислав Асеев, известный журналист и автор, выразил готовность вступить в ряды Вооруженных сил Украины и сейчас выполняет свой долг недалеко от фронтовой линии на Донбассе. Он поделился наблюдениями, заметив, кого встретил в личном составе во время учебки.

В его случае, можно сказать, что он оказался среди сплошного хаоса: случаи эпилептических нападений, бывшие заключенные, военные из службы безопасности (несколько мужчин покинули в первые две недели) - и многие другие люди, не имеющие никакого отношения к одному подразделению , и просто ждали "покупателей".

Некоторые из них откровенно говорили, что прибыли ради денег, чтобы выплатить долги. Ощущение общего дела и целей полностью утратилось.

Однако состав новичков значительно отличался в двух учебных центрах. В первом около семидесяти процентов прибыли с четкой целью и контрактом, часто имея некоторый опыт в военном деле или даже в боевых действиях. Во втором учебном центре сектор добровольцев был минимальным, а средний возрастной показатель составлял около 40 лет и старше.

Большинство новобранцев было мобилизовано или просто случайными лицами, попавшими в армию: среди них были люди с судимостями, серьезными заболеваниями, без мотивации и образования (один даже не умел писать).

Во время учебы стали известны случаи эпилептических приступов, которые случались с курсантами прямо на улице. Кроме того, у двух новобранцев во время первого медицинского обследования обнаружили гепатиты. Неизвестно почему ВЛК не заметила эти проблемы.

Например, к ним также привезли бездомного: в ТЦК ему обещали "зиму в тепле", но на самом деле только помыли, купили одежду в секонд-хенде и забросили ее к нам в лес. Оказалось, что его ноги были в плохом состоянии, но военные не обратили на это внимание. На следующий день его отвезли в больницу, откуда его вернули как вполне здорового.

Источник: Радио Свободы.

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