Станислав Асеев рассказал, что добровольцем ожидал, что попадет на курсы интенсивной тренировки с утра до вечера, но произошло совсем не так.

Станислав Асеев, журналист и писатель, решивший добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины. Теперь он уже находится на службе у линии фронта на Донбассе. Он рассказал, что рудименты советской армейщины, за редким исключением, все еще есть у большинства так называемых учебок.

Асеев рассказал, что добровольцем ожидал, что попадет на курсы интенсивной тренировки с утра до вечера, но произошло не так. В реальности он попал в исправительно-трудовую колонию на неопределенное время.

"До официального старта обучения я провел в таком подвешенном состоянии более двух недель (некоторые – месяц), когда вас держат в воинских частях как гастарбайтер, который где-то издалека слышит выстрелы счастливцев, которым уже выдали автомат. Сколько новобранца продержат в таком статусе – точно сказать не может никто. Что касается меня, нас, то с момента приезда в учебку у нас началась потеря здоровья, времени и мотивации", - подчеркнул Станислав Асеев.

Условия в учебном центре скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа.

Как рассказал военный, в течение первых дней после прибытия будущие защитники страны не получали никакой коммуникации от военного руководства. Вместо этого, они отступали от одного военного подразделения к другому, занимаясь рутинными делами, такими как сбор мусора и заготовка дров.

Наконец, после интервенции Генштаба удалось встретиться с командиром части и высказать свои вопросы. Однако ответ был не утешительным: учебный процесс должен был начаться согласно приказу, который не был издан. В связи с этим будущие военные были исключены из учебных мероприятий. К сожалению, никто не мог ответить, когда этот приказ будет издан.

Во втором учебном центре ситуация существенно отличалась, поскольку у него были признаки строгого режима. Здесь, наконец, начались учения, открыв путь к тяжелому труду, использование топоров и длинных дежурств, связанных с подготовкой дров и помощью на кухне.

Следует отметить, что отношение к здоровью в этом центре было гораздо более ответственным. Когда здоровье Станислава Асеева ухудшилось до такой степени, что он не мог эффективно работать с инструментами, его уволили из дежурства и отправили в медицинский пункт.

Источник: Радио Свобода.

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