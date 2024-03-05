Почистить рыбу достаточно просто, поэтому поедание рыбы, которую вы поймали, может стать еще приятнее.
Как приготовить рыбу перед приготовлением?
Чтобы почистить рыбу, начните с неглубокого разреза от заднего прохода к голове. Маленькое отверстие на животе рыбы, на спине у хвоста, является анусом. Используя острый филейный нож, сделайте неглубокий надрез вдоль живота рыбы, останавливаясь у основания жабр.
- Не застрягайте ножом в рыбе полностью, иначе вы можете разрезать кишки. Вам нужен неглубокий надрез, чтобы вы могли извлечь их целиком, предотвращая грязную (и неаппетитную) проливку.
- Процесс потрошения рыбы одинаков для любого размера и типа рыбы.
- Если вы хотите почистить рыбу в дикой природе, возьмите с собой острый филейный нож и ведро, чтобы разделать и выбросить туда внутренности. Если вы потрошите рыбу дома, работайте на чистой рабочей поверхности, например, на разделочной доске.
Используйте пальцы или тупую ложку, чтобы извлечь внутренности рыбы и почистить ее. Зайдите туда и вынесите все. Эти липкие длинные кишки должны получиться без особой борьбы. Обязательно загляните внутрь, чтобы получить все, что вы пропустили, например, большую темную почку, которая есть у некоторых рыб на спине, или несколько нитей внутренностей вдоль стенок.
- Не оставляйте ничего внутри рыбы. Выньте все изнутри, пока не увидите только плоть.
- Отрезать голову или нет, решать тебе. Если вы хотите приготовить рыбу целиком, оставьте голову. Если вы хотите нарезать рыбу на филе, отрежьте ее прямо под жабрами.
- Если вы хотите удалить спинной пловец, просто крепко возьмите его у хвоста и быстро потяните по направлению к голове, чтобы вырвать его и почистить рыбу.
В завершение промойте внутреннюю часть рыбы струей воды, чтобы очистить ее. Вскройте полость и удержите ее под струей прохладной проточной воды. Тщательно промойте его, чтобы удалить остатки внутренностей.
- Отлично промойте внутреннюю часть рыбы, чтобы избавиться от сильного жирного привкуса, который могут покидать внутренности.
- Будьте очень осторожны, обращаясь с рыбой, поскольку у некоторых рыб особенно острые плавники и/или зубы, которые могут порезать вам руки.
- Если вы чистите рыбу в природе, вы можете промыть ее в чистом ручье или реке.
- Тщательно вымойте руки с мылом после того, как вы закончите чистку и обработку рыбы.
Какой самый простой способ снять чешую с рыбы?
Соскребите чешую тыльной стороной ножа. Крепко держите рыбу за хвост не доминирующей рукой. Начиная с хвоста, поскребайте тыльной стороной нож по всей длине рыбы, пока не дойдете до головы. Повторяйте это, пока вся чешуя не отслаивается, затем повторите это с другой стороны рыбы. Закончив с удалением чешуи, тщательно промойте рыбу.
- Вы также можете соскоблить чешую ложкой или другой тупой посудой, которая не порезает рыбу.
- Это может помочь удалить накипь под проточной водой или просто под водой в раковине во избежание беспорядка.
- Не переживайте, если вы пропустите несколько чешуек – они не вкусны, но никому не повредят.
Толстокожую рыбу очистите от кожуры вместо чешуи. Если вы чистите что-то вроде бычка, сома или другой толстокожей донной кормушки, снимите ее. Для этого вырежьте выемку размером 1 дюйм (2,5 см) там, где верхняя часть головы рыбы соприкасается с телом. Затем, захватив рыбу с головы, снимите кожу назад к хвосту. Тщательно промойте мякоть, когда закончите.
- Эти виды рыбы, в частности, имеют толстую, непривлекательную кожу, которую большинство людей снимают перед приготовлением.
- Можно использовать пару плоскогубцев для сома, чтобы легче снять кожу.
Источник: wikihow
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