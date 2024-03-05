Для этой статьи мы собрали ответы на некоторые из самых часто задаваемых вопросов об очищении свежей рыбы.

Почистить рыбу достаточно просто, поэтому поедание рыбы, которую вы поймали, может стать еще приятнее.

Как приготовить рыбу перед приготовлением?

Чтобы почистить рыбу, начните с неглубокого разреза от заднего прохода к голове. Маленькое отверстие на животе рыбы, на спине у хвоста, является анусом. Используя острый филейный нож, сделайте неглубокий надрез вдоль живота рыбы, останавливаясь у основания жабр.

Не застрягайте ножом в рыбе полностью, иначе вы можете разрезать кишки. Вам нужен неглубокий надрез, чтобы вы могли извлечь их целиком, предотвращая грязную (и неаппетитную) проливку.

Процесс потрошения рыбы одинаков для любого размера и типа рыбы.

Если вы хотите почистить рыбу в дикой природе, возьмите с собой острый филейный нож и ведро, чтобы разделать и выбросить туда внутренности. Если вы потрошите рыбу дома, работайте на чистой рабочей поверхности, например, на разделочной доске.



Используйте пальцы или тупую ложку, чтобы извлечь внутренности рыбы и почистить ее. Зайдите туда и вынесите все. Эти липкие длинные кишки должны получиться без особой борьбы. Обязательно загляните внутрь, чтобы получить все, что вы пропустили, например, большую темную почку, которая есть у некоторых рыб на спине, или несколько нитей внутренностей вдоль стенок.

Не оставляйте ничего внутри рыбы. Выньте все изнутри, пока не увидите только плоть.

Отрезать голову или нет, решать тебе. Если вы хотите приготовить рыбу целиком, оставьте голову. Если вы хотите нарезать рыбу на филе, отрежьте ее прямо под жабрами.

Если вы хотите удалить спинной пловец, просто крепко возьмите его у хвоста и быстро потяните по направлению к голове, чтобы вырвать его и почистить рыбу.



В завершение промойте внутреннюю часть рыбы струей воды, чтобы очистить ее. Вскройте полость и удержите ее под струей прохладной проточной воды. Тщательно промойте его, чтобы удалить остатки внутренностей.

Отлично промойте внутреннюю часть рыбы, чтобы избавиться от сильного жирного привкуса, который могут покидать внутренности.

Будьте очень осторожны, обращаясь с рыбой, поскольку у некоторых рыб особенно острые плавники и/или зубы, которые могут порезать вам руки.

Если вы чистите рыбу в природе, вы можете промыть ее в чистом ручье или реке.

Тщательно вымойте руки с мылом после того, как вы закончите чистку и обработку рыбы.

Какой самый простой способ снять чешую с рыбы?

Соскребите чешую тыльной стороной ножа. Крепко держите рыбу за хвост не доминирующей рукой. Начиная с хвоста, поскребайте тыльной стороной нож по всей длине рыбы, пока не дойдете до головы. Повторяйте это, пока вся чешуя не отслаивается, затем повторите это с другой стороны рыбы. Закончив с удалением чешуи, тщательно промойте рыбу.

Вы также можете соскоблить чешую ложкой или другой тупой посудой, которая не порезает рыбу.

Это может помочь удалить накипь под проточной водой или просто под водой в раковине во избежание беспорядка.

Не переживайте, если вы пропустите несколько чешуек – они не вкусны, но никому не повредят.



Толстокожую рыбу очистите от кожуры вместо чешуи. Если вы чистите что-то вроде бычка, сома или другой толстокожей донной кормушки, снимите ее. Для этого вырежьте выемку размером 1 дюйм (2,5 см) там, где верхняя часть головы рыбы соприкасается с телом. Затем, захватив рыбу с головы, снимите кожу назад к хвосту. Тщательно промойте мякоть, когда закончите. Эти виды рыбы, в частности, имеют толстую, непривлекательную кожу, которую большинство людей снимают перед приготовлением.

Можно использовать пару плоскогубцев для сома, чтобы легче снять кожу. Если вы чистите что-то вроде бычка, сома или другой толстокожей донной кормушки, снимите ее. Для этого вырежьте выемку размером 1 дюйм (2,5 см) там, где верхняя часть головы рыбы соприкасается с телом. Затем, захватив рыбу с головы, снимите кожу назад к хвосту. Тщательно промойте мякоть, когда закончите.

Источник: wikihow

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