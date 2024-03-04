Хотя ситуация с забитым сливом обычно довольно ужасающая, очистить его все же возможно.

Как очистить забитый слив

1. Прокипятите забивание

Одним из методов очищения слегка засоренного слива является вливание кипятка в него. Идея заключается в том, что очень горячая вода разбивает засор, пока оно не сможет выйти в канализацию.

Вскипятите в кастрюле от восьми до двенадцати стаканов воды. Осторожно поднесите его к раковине и вылейте в канализацию примерно по две-три чашки за раз. Дайте горячей воде постоять минуту, прежде чем вылить ее в канализацию. Возможно, потребуется повторить этот процесс несколько раз, прежде чем засор исчезнет.

Обратите внимание, что этот метод не является надежным для полностью остановленных стоков. Вода, уже имеющаяся в раковине, мгновенно охладит кипящую воду до точки, когда она может быть недостаточно горячей, чтобы устранить засор. Однако это может являться жизнеспособным вариантом для медленных стоков.

2. Попробуйте бытовое чистящее средство, удаляющее засор

В некоторых случаях в кухонных раковинах засор канализации может быть результатом накопления жира. Моющее средство для посуды предназначено для разрезания жира, и оно также может оказать значительное влияние на засоренный слив.

Выжмите несколько столовых ложек мыльного средства в канализацию и дайте ему постоять. Если средство для мытья посуды достигнет сор, оно начнет разрушать жир и его связь с трубой. Через несколько минут обработайте засор кипятком, вливая несколько чашек кипятка в канализацию за раз. Это может устранить засор или, по крайней мере, восстановить ливень.

Возможно, можно разбить засор раковины в ванной подобным методом, выбрав пищевую соду, лимон и уксус вместо мыльного средства. Просто вылейте в канализацию ½ стакана пищевой соды, затем ½ стакана белого уксуса, а затем одну чашку лимонного сока. Залейте эту смесь пятью или шести стаканами кипятка и дайте смеси настояться несколько часов перед проверкой.

3. Сделайте решительный шаг

Если приведенные выше методы не сработали, может потребоваться использовать поршень, чтобы очистить засор. Для раковин обязательно используйте вантуз для раковины, а для унитазов – унитаз. Унитазные плунжеры имеют удлиненный фланец, который вставляется в слив унитаза, в то время как поршни раковины просто сидят на верхней части слива раковины.

Поместите поршень над ливнем. Если это раковина, обязательно заблокируйте переливное отверстие (обычно у края раковины) пальцем или мокрой тряпкой. Также немного наполните раковину водой. Медленно нажмите на ручку плунжера, чтобы протолкнуть воду через дренаж. Отпустите переливное отверстие, дайте поршню снова подняться, заблокируйте отверстие и повторяйте, пока раковина не станет чистой.

Для унитазов нет переливных стоков, поэтому водопроводчикам, занимающимся своими руками, не нужно беспокоиться о том, чтобы держать руками отверстие внутри чаши. Убедитесь, что фланец унитаза выдвинут из нижней части поршня, прежде чем поместить его в унитаз. Держите поршень под углом, чтобы наполнить колокольчик как можно большим количеством воды. Затем поместите плунжер в сливную трубу унитаза и начните погружать. Останавливайтесь каждые несколько погружений (примерно 10), чтобы наполнить звон поршня, а затем продолжайте. Надеемся, это протолкнет засор через унитаз и очистит канализацию.

4. Змей Водовод

Если плунжер не может разбить засор, есть хорошая вероятность, что мыло для посуды или смесь пищевой соды ничего не сделали. В этом случае может потребоваться змейка слива.

Для раковин используйте пластиковую сливную змейку. Эти змеи узкие, относительно плоские и гибкие и имеют целый ряд зубцов. Подайте змею в канализацию на несколько дюймов за раз, прежде чем вытащить ее обратно и очистить змею. Повторяйте, пока не можете пропустить всю змею в канализацию. Спустите воду, чтобы проверить, слив чист.

Для туалетов может потребоваться использование туалетной змейки, также известной как шкафный шнек. Эти инструменты с длинной ручкой вставляются в сливное отверстие унитаза, и пользователь толкает змею через унитаз, поворачивая ручку. Обычно это очищает большинство засоров в унитазе.

5. Вызовите профессионала

Если вам не удобно разбирать дренажные трубы, следующим шагом станет вызов профессионала. Возможно, для устранения засорения дренажную трубу понадобится полноразмерная дренажная змейка, и этот профессионал будет очень рад услышать, что в этих трубах их не ждет жидкость для очистки канализации.

Источник: forbes

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