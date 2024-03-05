По данным Нацбанка, бизнес уже приступил к повышению уровня оплаты труда своих работников.

Национальный банк прогнозирует повышение зарплат в Украине, которое повлияет не только на их номинальную величину, но и на реальную покупную способность. Это значит, что украинцы смогут приобрести больше за те же деньги. Регулятор объясняет этот процесс ростом конкуренции среди работодателей за квалифицированными кадрами. Об этом рассказали в самом НБУ.

По данным Нацбанка, бизнес уже приступил к повышению уровня оплаты труда своих работников. Многие компании выполняют не только номинальное, но и реальное повышение заработной платы, что превышает уровень инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году средняя реальная зарплата в Украине выросла на 3,5%.

Украинцы могут ожидать увеличения уровня оплаты труда, что будет способствовать и снижению безработицы, отмечают эксперты. Процесс повышения зарплат будет продолжаться и дальше, а это поможет снизить уровень безработицы.

По данным Национального банка, количество вакансий в росте, но многие предприятия испытывают трудности в поиске квалифицированных кадров из-за структурных дисбалансов на рынке труда. Мобилизация и значительная миграция, обусловленные войной, еще больше усложняют этот процесс. В результате, хотя безработица уменьшается, это происходит очень медленно.

По словам представителей НБУ, рост спроса на квалифицированных работников становится следствием этих тенденций, а сам спрос будет только увеличиваться в будущем. Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение уровня безработицы и рост зарплат.

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