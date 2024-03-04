Некоторые монеты даже самых низких номиналов могут принести украинцам большие деньги – выгодно можно продать 1-копеечные монеты.

Некоторые украинские монеты могут приносить своим держателям значительные суммы денег, независимо от их номинала. Даже за монету номиналом в 1 копейку можно получить тысячи гривен. Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки" .

Например, экземпляр монеты 1992 года вида 1.35АА может стоить более 11 000 гривен за один экземпляр. Его отличает:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Также монета номиналом 1 копейка 1992 года вида 1.11АЭ может продаваться на специализированных аукционах за сумму от 4 000 до 14 000 гривен. Ее можно узнать по:

округлой верхушкой правого верхнего листа;

крупными ягодами.

Монеты номиналом в 1 копейку 1996 г. также пользуются популярностью среди коллекционеров. В частности:

Монеты разновидности 1БА с крупными ягодами могут быть проданы по цене от 1 300 до 2 000 гривен;

Экземпляры разновидности 1БВ с маленькими ягодами оцениваются в диапазоне от 2500 до 3000 гривен.

Нумизматы отмечают, что "1 копейка 1996 года встречается не только в коллекционных наборах Национального Банка Украины, но и в общем обращении. Однако стоимость монет, изъятых из обращения, обычно ниже, чем хранящиеся в наборах".

Стоит отметить, что часто коллекционной делается монета по незаметным пустякам, которые могут заметить только специалисты. Поэтому рекомендуется консультироваться с экспертами по оценке монет.

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