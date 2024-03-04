В комментариях украинцы начали отвечать женщине, что действительно для украинцев в этом нет ничего странного.

Сеть облетела видео, на котором британка Элли удивляется своему мужу-украинцу. Он в выходные занимается огородом, вместо того чтобы отдыхать. Видео рассказа британки было опубликовано в соцсети Тик-Ток .

Женщина рассказала, что ее любимый из Украины, но уже много лет живет в Великобритании. Он работаю в строительной компании, где проектирует и строит дома. А выходные дни любит проводить на улице: косить траву, сажать деревья, рыть ямы, чистить двор. То есть делать все, что хоть как-то связано с земледелием.

"Он говорит, что когда работает с землей, то чувствует якобы электрический ток по всему телу. Говорит, что работа на земле дает ему невероятную силу. Он возвращается домой энергичный и заряженный, восстановленный и готовый работать. Это все так украинцы делают? Или только мой муж? Это все могут почувствовать другие украинцы, когда работают с землей?", - задается вопросом британка.

В комментариях украинцы начали отвечать женщине, что действительно для украинцев земля - ​​это что-то святое и то, что дает неописуемую силу:

"Мы любим землю, работать. Земля - ​​наша энергия жизни", "Украинцы всегда любили и земледелие тоже", "Украинцы большинство такие, она еще не знает, как до Пасхи успеть огород посадить", "А так разве не у всех работает ?".

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