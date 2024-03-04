К счастью, имея лишь немного знаний об удалении пятен тонального крема, вы можете навсегда попрощаться с ними.

Вывести пятна тонального крема может быть просто, если знать определённые советы.

Как вывести пятна тонального крема из одежды

Действуйте быстро

Хотя может возникнуть соблазн бросить вещь в бельевую корзину, чтобы убрать ее во время следующей стирки, лучшее время для борьбы с этим пятном – как только вы ее заметите. Когда тональный крем остается на ткани, пигменты глубже проникают в волокна и пятна становится сложнее смещать. Быстро подумав, вы можете предотвратить появление стойкого пятна.

Используйте безмасляное средство для снятия макияжа с глаз

Прежде чем обратиться к специальному пятновыводителю, попробуйте ту же формулу, которую использовали бы для удаления макияжа с лица. Формулы на масляной основе могут усложнить ситуацию, добавив в смесь новые пятна, поэтому убедитесь, что это безмасляное средство для снятия макияжа с глаз.

Безмасляное средство для снятия макияжа растворяет тональный крем и удаляет мусор из волокон. Попробуйте средство для снятия макияжа с глаз No7, разработанное для снятия даже водостойких продуктов.

Как вывести пятна от жидкого тонального из одежды

Жидкое основание быстро распределяется по ткани, поэтому важно быстро удалить излишки, чтобы пораженный участок был как можно меньше.

Свежим бумажным полотенцем или чистой тканью осторожно промокните поверхность пятна, чтобы впитать избыток жидкого основания и предотвратить его дальнейшее распространение. Не нажимайте на усилия, так как это может глубже проникнуть в волокна одежды.

Чтобы промыть пятно, используйте теплую воду.

Если причиной является безмасляное жидкое основание, воспользуйтесь стиральным средством или обработкой пятен перед стиркой. Если вы имеете дело с формулой на основе растительного масла, попробуйте несколько капель средства для мытья посуды. Это может показаться странным, но это помогает растворить жир и масло, благодаря чему пятно легче сдвигается.

Нанесите на пораженный участок стиральный порошок, чистящее средство перед стиркой или средство для мытья посуды и осторожно вотрите его в ткань зубной щеткой с мягкой щетиной. Оставьте на 10-20 минут (или следуйте инструкциям на продукте).

Стирайте одежду при высокой температуре, разрешенной на этикетке ухода. Если пятно все еще не сдвинулось, возможно, вам придется постирать его снова, чтобы вывести все следы тонального крема.

Источник: no7beauty

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