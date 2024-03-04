Есть несколько простых секретов, которые помогут приготовить идеальные тоненькие блины с красивым ажурным узором.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась рецептом очень вкусных и красивых ажурных блинов.

"Этот рецепт блинов уже много лет фаворит в моей семье. Ну очень вкусные блины получаются! Красивые, все в дырочку, точно ажурные!", – советует блогерка.

Для приготовления ажурных блинчиков на кефире нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 2 стакана

мука – 2 стакана

яйца – 2 шт.

кипяток - 1 стакан

сода - 0,5 ч.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

соль и сахар – по вкусу

Идеальное тесто на блины без комочков готовится достаточно просто, нужно лишь соблюдать правильную технологию.

Взбиваем до однородности яйца с сахаром и солью. Добавляем сначала один стакан кефира и перемешиваем.

Далее постепенно частями добавляем муку и очень хорошо вымешиваем. В конце добавляем второй стакан кефира и снова вымешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков.

К кипятку добавляем соду, быстро размешиваем и вливаем в тесто. Также добавляем в тесто растительное масло и перемешиваем до однородности.

Готовое тесто оставляем отдохнуть на 5-10 минут, а потом можно браться за выпекание блинов. Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон – они получаются очень вкусными и с красивым ажурным узором.

"Выпекаются они очень быстро, переворачиваются отлично!", - подчеркнула кулинар.

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