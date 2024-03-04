Рулет с крабовыми палочками – это вкусное и простое блюдо, появлению которого на столе будут радоваться и родные, и гости.

Рулет с крабовыми палочками – блюдо вкусное, популярное и очень простое в приготовлении. Оно понравится и тем, кто любит знаменитый крабовый салат, и тем, кто предпочитает морепродукты.

Рулет с крабовыми палочками режут на кусочки и подают с соусом, как гарнир или закуску. Появлению этого блюда на столе будут рады и члены семьи, и гости.

В рулет с крабовыми палочками добавляют разные вкусные ингредиенты, в том числе крем-сыр, плавленые сырки или твердый сыр, консервированную кукурузу, листья салата.

Еще одним рецептом рулета с крабовыми палочками, который готовится максимально быстро и просто, поделилась автор кулинарной страницы «Smachnograd».

Ингредиентов понадобится немного, а по вкусу блюдо получится нежным и легким.

Итак, нужны следующие ингредиенты: Лаваш – 2 листа, Крабовые палочки – 200 г., Яйца вареные куриные – 3 шт., Майонез – 4 ст.л., Соль – щепотка, Зелень петрушки.

Рулет с крабовыми палочками.

Шаг первый – яйца трем на мелкой терке, добавляем немного соли и майонез. Перемешиваем. Крабовые палочки тоже нужно натереть на мелкой терке.

Чтобы это было удобнее – крабовые палочки можно подморозить.

Тоже добавляем в крабовые палочки майонез. И снова перемешиваем.

Рулет с крабовыми палочками.

Зелень измельчаем.

Разворачиваем лаваш и на его край выкладываем половину порции крабовых палочек. Далее – яйца.

На остаток лаваша добавляем немного майонеза и зелени.

Рулет с крабовыми палочками.

Заворачиваем рулет с крабовыми палочками – лучше плотно.

Далее рулет заворачиваем в пищевую пленку.

"И отправляем в холодильник на 3+ часа, а желательно на ночь", - отметила кулинар.

Готовя второй вариант рулета с крабовыми палочками, можно выложить ингредиенты в несколько иной последовательности – начиная с зелени.

Рулет с крабовыми палочками.

Чем плотнее удастся закрутить рулет – тем лучше.

Нарезаем рулет с крабовыми палочками и подаем к столу!

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