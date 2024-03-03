Если ваши полотенца имеют затхлый запах даже после того, как их постирали, пора принять дополнительные меры для чистки.

Затхлый запах полотенца — это та самая проблема, с которой сталкиваются многие, но убрать его легко.

Как убрать затхлые запахи из полотенец

Иногда, даже если вы пытаетесь предотвратить затхлые запахи, ваши полотенца все равно могут немного пахнуть. Если это произойдет, попробуйте эти советы.

Машинная стирка с уксусом

Пропустите полотенца через обычный цикл с очень теплой или горячей водой, обычным моющим средством и 1/2-1 стаканом уксуса в качестве натурального смягчителя для цикла полоскания. Это может помочь убрать затхлый запах.

Машинная стирка с пищевой содой

Снова пропустите полотенца через обычный цикл, на этот раз используя только полстакана пищевой соды и без моющего средства или смягчителя. Только пищевая сода должна совершить свое дело.

Высушите полотенца

После обработки уксусом и пищевой содой необходимо высушить полотенца. Многие клянется тем фактом, что высушенные вещи обычно пахнут свежее, хотя они часто не так мягки. Один из способов получить лучшее из обоих миров – делать оба.

Бросьте полотенца в сушильную машину вместе с одним или двумя новыми или очень чистыми теннисными мячиками или мячиками из войлочной шерсти. Шарики разрыхлит полотенца и сделают их более мягкими и могут помочь убрать затхлый запах.

Развесьте полотенца для высыхания

Дайте полотенцу полностью высохнуть на полу – сырость является первой причиной появления затхлого запаха.

Источник: thespruce

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