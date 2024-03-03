Если у вас, ваших детей или любого другого в вашей семье воняют ноги, вонь может вызвать вонь всей семьи.

Оказывается, запах ног происходит не от ног, и его легко избавиться . Запах происходит от бактерий, живущих на этих ногах, а также в грязных носках и покрывающих их обуви . Эти бактерии лишаются отходов, как и люди. И это отходы, которые так пахнут гнилью. Когда ноги сильно потеют, они могут стать хозяином для некоторых зловонных бактерий. Как избавиться от неприятного запаха на ногах

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить свои ноги чистыми, сухими и избавиться от неприятного запаха. Вот шесть советов по вонючим ногам.

Храните их в чистоте. Чистите ноги каждый день. Просто используйте мочалку, мыло и воду. Перед тем, как надеть носки и обувь, обязательно зайдите между пальцев и хорошо протрите ноги. Если вашу обувь можно стирать, бросьте ее в стиральную машину. Намочите. Если мыла и воды недостаточно, попробуйте замачивать ноги раз в неделю до 20 минут. Эксперты рекомендуют раствор теплой воды и уксуса или английской соли. Оставайтесь сухими. Бактерии, живущие на ваших ногах и в вашей обуви, процветают во влажных местах. Итак, если вы держите свои ноги сухими, бактерии там не будут рады. Попробуйте эти советы: Смените носки, если они промокли или вспотели.

Носите носки и обувь, которые позволяют вашим ногам дышать. Используйте спортивные носки с технологией отвода влаги. Что касается обуви, безопасным вариантом является спортивная обувь в сеточку или натуральная кожа. Избегайте обуви из синтетических материалов.

Используйте порошок или кукурузный крахмал в обуви. Некоторые порошки от запаха ног являются дезодорантами; другие впитывают пот.

Проветривайте их. Это касается вашей обуви и ваших ног. Проводите время босиком, чтобы ваши ноги проветрились. Чередуйте обувь, которую вы носите, чтобы у нее была возможность полностью высохнуть между использованием. Хорошее проветривание ног тоже помогает избавиться от неприятного запаха. Используйте дезинфицирующее средство. Распылите общее бытовое дезинфицирующее средство на обувь и стельки, а затем дайте им высохнуть. Также может помочь высушить их на солнце. Попробуйте эфирные масла. Одно исследование показало, что соотношение 1:1 масла можжевельника и бензоина, нанесенное на ноги, помогло избавиться от бактерий, вызывающих запах. Другие эфирные масла с антимикробным действием тоже могут помочь.

Эфирные масла могут быть достаточно сильными и могут раздражать кожу. Несмотря на это, кожа на ногах толстая. Сначала протестируйте масло на небольшом участке кожи. Если щиплет, разведите его в воде, прежде чем натирать ноги. Эфирные масла, как ничто другое, могут помочь избавиться от неприятного запаха.

Источник: medicinenet

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