Военные в Украине могут получить единовременную финансовую помощь, если получили инвалидность из-за боевых действий.

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь (ОГД) от государства, информируют во Львовской ОВА. Новые правила выплаты ОГО упрощают процедуру и делают ее более доступной.

Об этом сообщается по каналу Львовской ОВ в Telegram, со ссылкой на информацию от РБК-Украина. Обратиться за денежной помощью можно не позднее 3 лет после получения соответствующей медицинско-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об инвалидности.

Активным военнослужащим необходимо подать рапорт своему командиру. Ветеранам, уволившимся из ВСУ, следует обратиться с документами в соответствующие территориальные центры комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП), где они состоят на учете.

В заявлении, заполняемом на месте подачи документов, необходимо указать:

паспортные данные;

идентификационный номер;

номер банковского счета;

справка об обстоятельствах ранения, выданная командиром воинской части;

постановление военно-врачебной комиссии (ВЛК) о причинной связи травмы или инвалидности;

справку МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;

выписка из приказа об исключении из списков воинской части в связи с увольнением.

Также ветеранам следует предоставить выписку из приказа воинской части, что подтверждает их увольнение.

Решение о назначении ОГД принимается комиссией Министерства обороны, уведомляющей об этом воинские части или ТЦК и СП для проведения выплат денежной помощи.

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