В приговоре судья объяснил, почему не решил предоставить обвиняемому условный срок, часто происходящий в подобных ситуациях.

Украинская судебная система увеличила количество случаев отправления в тюрьму избегающих мобилизации лиц. Недавно Ковпаковский районный суд Сум вынес приговор мужчине, который самостоятельно занимался воспитанием своего несовершеннолетнего ребенка, признав его виновным во избежании мобилизации. По решению суда, он должен провести следующие три года за решеткой.

Документ указывает, что прошлым летом житель села Низы в Сумском районе успешно прошел медицинское освидетельствование в военкомате и был определен как пригодный для военной службы.

Спустя всего два дня после медосмотра он получил повестку для немедленного вызова в армию. Однако он не явился в воинскую часть в определенное время и не проинформировал о причинах своего отсутствия.

Когда дело было передано в суд, мужчина заявил, что никогда не служил в армии, не имеет боевого опыта и испытывал страх. Он также пытался доказать через суд, что сам воспитывает ребенка, но получил отказ в признании этого факта.

Также на суде обвиняемый добавил, что у него есть жена, но она работает в Польше и периодически приезжает в Украину, поэтому воспитанием ребенка в основном занимается он сам. Когда ему нужно идти на работу, он оставляет ребенка на попечении бабушки.

В судебном приговоре указано, что обвиняемый "не убежден, что в случае получения повестки он не уклонится от призыва повторно".

Кроме того, в вердикте суда отмечено: "Суд не может считать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку на судебном заседании он объяснил, что больше не обращался в территориальный центр комплектования и не намерен служить в армии, то есть не употребляет и не намерена принимать какие-либо меры для минимизации последствий своего уголовного возбуждения".

В приговоре судья объяснил, почему не решил предоставить обвиняемому условный срок, часто происходящий в подобных ситуациях. Он отметил: "Учитывая ситуацию с вооруженной агрессией российской федерации и обязанность каждого гражданина защищать Родину, совершенное умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность. Такое решение может вызвать негативное впечатление о беспорядке и безнаказанности во время военного положения и мобилизации".

В результате мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы. Судья приказал немедленно взять обвиняемого под стражу в зале судебного заседания. О судьбе ребенка в приговоре не было упоминания.

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