Существует несколько методов, как избавиться от таких загрязнений, используя доступные средства и без ущерба для ткани.

Шариковые ручки, несмотря на свою удобность, могут стать источником неприятных ситуаций, оставляя следы на одежде. Многие сталкиваются с проблемой, когда стирать следы от ручки с одежды становится необходимостью. Существует несколько методов, как избавиться от таких загрязнений, используя доступные средства и без ущерба для ткани.

Отстирывание следов ручки зависит от материала одежды. Например, лен быстро впитывает чернила и легко чистится нашатырным спиртом, лимонной кислотой, уксусом, кефиром или спиртом. Шелк же требует более бережного отношения и может быть очищен только лимонным соком, так как другие средства могут повредить ткань. Для синтетических тканей подойдет хозяйственное мыло.

Прежде чем приступить к отстирыванию, полезно помнить несколько правил:

Намылить пятно хозяйственным мылом и оставить на некоторое время, затем смыть холодной водой;

Использовать спирт, промокнув им пятно чернил, затем приступить к ручной стирке и прополоскать в холодной воде;

Попробовать средство для мытья посуды или водку, применяя их на пятно и после тщательно промывая ткань.

Отмыть следы от гелевых ручек сложнее, но возможно. Для этого можно воспользоваться хозяйственным мылом, лимонным соком, лимонной кислотой или перекисью водорода. Важно помнить, что последний метод не подходит для деликатных тканей.

Для белых вещей можно использовать кефир, уксусную кислоту, нашатырный спирт или их комбинацию. Перед применением любого из средств стоит провести тест на изнанке ткани, чтобы убедиться, что она перенесет процесс отстирывания без вреда для внешнего вида и качества материала.

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