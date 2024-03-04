В Украине существует 5 причин, позволяющих не явиться в ТЦК после получения повестки.

В Украине продолжается мобилизация и введенное военное положение, поэтому мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет присылают повестки. Тем не менее, иногда военнообязанные не появляются в военкомате для уточнения данных, прохождения медицинского осмотра или решения других вопросов. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, принятому еще в 2010 году, существуют пять обоснованных причин, по которым военнообязанные могут пропустить визит в военкомат, даже если они получили повестку. Однако в 2022 году внесены изменения, расширив этот список причин и на резервистов, сообщает портал "ТСН".

Эти причины охватывают:

1. Сдача государственных экзаменов в вузах.

2. Болезнь или необходимость предоставления ухода за больным членом семьи, проживающим с военнообязанным, если никто другой не может обеспечить уход.

3. Смерть близкого родственника (родителей, детей, жены, родных сестер, братьев, бабушки или дедушки), которая произошла менее чем за 7 дней до даты визита в военкомат.

4. Чрезвычайная ситуация, препятствующая посещению военкомата.

5. Производство в уголовном суде против военнообязанного или резервиста, а также применение административного или уголовного наказания, которое делает невозможным физический визит в военкомат.

Во всех остальных случаях неявка влечет наказание. Первая неявка может привести к штрафу в размере от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен.

При повторной неявке в течение года размер штрафа увеличивается до 3400-5100 гривен или от 5100 до 8500 гривен для должностных лиц.

В случае третьей или четвертой неявки после вручения повести (что касается призыва к ВСУ и мобилизационного распоряжения), лицо может быть лишено свободы сроком от 3 до 5 лет по уголовной статье.

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