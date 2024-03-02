Если вы не любитель утюжка, вам понравятся эти советы, чтобы ваша одежда была максимально свободной от морщин.

Выстирать белье , чтобы не гладить его после этого, на самом деле, вполне возможно. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Стирайте меньше вещей

Стирать белье будет проще, если в стиральной машине будет много места. В идеале вашей одежды нужно пространство для свободного перемещения внутри стиральной машины. Это предотвратит их смятию и морщинам во время стирки. Они также получатся более чистыми.

Отсортируйте правильно

Вы можете подумать, что постирать бельевую – это единственное, что вам нужно, чтобы она была гладкая, но нет. Кроме сортировки по цветам, предотвращающей утечку цвета с одной одежды на другую, вы также можете сортировать по ткани. Помещение тканей одинакового веса в стиральную машину также поможет минимизировать морщинки. Например, если вы поместите легкие хлопчатобумажные рубашки или футболки с тяжелыми джинсами, более легкая ткань запутается в более плотной ткани и больше сморщится. Это значит, что вы будете стирать больше, но если вы действительно не хотите гладить, а одежда без морщин важна, тогда дополнительная загрузка того стоит.

Как постирать белье в теплой воде

Более теплая вода, температура которой составляет 30 градусов или больше, создает меньше морщин. Моющее средство лучше растворяется, а теплая вода также эффективнее очищает вашу одежду и удаляет пятна.

Сушите в меньших дозах

Правильно постирать белье недостаточно – его нужно еще правильно высушить. По тем же причинам, что и для стирки небольшой загрузки, загрузите сушильную машину с достаточным количеством пространства для одежды, чтобы опрокинуть и высушить. Если наполнить сушильную машину слишком большим количеством одежды, она спутается и образуется морщины.

Складывайте одежду, как только вы достаете ее из сушильной машины

Так легко просто вытащить все из сушильной машины, бросить в корзину для стирки и унести домой с намерением сложить позже. Но потом вы отвлекаетесь, смотрите телевизор, общаетесь с женой или друзьями, а на следующий день куча все еще запутана, а теперь навсегда сморщена.

Мы рекомендуем выработать привычку складывать одежду, когда вы достаете ее из стиральной машины, поскольку сушильная машина уже удалит много складок. Если правильно их сложить, они станут еще более гладкими и готовыми к ношению.

Встряхните их, прежде чем повесить

Если вы предпочитаете сушить свою одежду, хорошо встряхните ее перед развешиванием, пока она еще влажная, имеет большое значение и устраняет морщины, вызванные стиркой. После этого сложите свою одежду, как только она высохнет, и вы будете иметь хорошую гладкую одежду, которую можно носить каждый день!

Аккуратно разложите одежду в своем гардеробе и рисунках.

Наконец, если вы приложили усилия, чтобы минимизировать морщины, то не совершайте ошибки, смяв свою одежду в гардеробе или в розыгрыше. Все ваши усилия будут тщетны! Оставьте свободное пространство между вешалками в гардеробе и аккуратно храните одежду в хорошо разложенных стопках в своих ящиках. Это также поможет свести к минимуму плесень и пылевых клещей, любящих темное маленькое убежище, особенно зимой.

Источник: starlaundromat

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