Во время онлайн-трансляции сессии Заводского городского совета на Полтавщине, глава совета Виталий Сидоренко выпустил неудачную шутку, спросив у жены офицера ПВО, защищающего небо во время вторжения, парень или девушка. О неприятной ситуации Инна Тенякова рассказала на своей странице в Facebook.

Она поделилась, что глава ОТГ задал вопрос к ней - "парень или девушка" во время заседания, потому что "уважаемому мэру не видно под шапкой".

На заседании, где обсуждалась реорганизация одной из местных школ, собрались граждане, желавшие поделиться своими взглядами на этот вопрос. Однако вместо конструктивного диалога участники сессии утверждают, что столкнулись с неоправданной критикой и оскорблениями.

"Меня публично унизили. Я не буду говорить, как такое поведение влияет на мою самооценку, но хотела бы поинтересоваться, Вы знаете что-то о воспитанности и хороших манерах? Не должно ли должностным лицам чувство такта?" – написала Инна.

Следует отметить, что причиной конфликта в обществе стало решение городского совета о реорганизации школы в селе Бодаква. Учительский коллектив выражает несогласие с этим решением, аргументируя это тем, что при его принятии не были соблюдены требования законодательства по процедуре таких изменений. В ближайшем будущем запланировано проведение общественных слушаний по этому вопросу.

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