Ведическая астрологиня Инна Гнатюк сообщила, что с 24 мая 2024 года у нас начнется период больших изменений, который продлится фактически весь год, и это дает шанс на возвращение наших территорий.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Не грозит ли нам то, что у нас заберут территории? Что вы скажете?

Здесь ответ будет положительный, потому что у нас идет смена периода. Период будет меняться 24 мая 2024 года, и он продлится почти год, такой положительный светлый период, солнце, радость, укрепление власти. Если даже будет смена власти, это все на позитив.

Почему я сделала такой вывод? По первому дню Нового года я всегда делаю прогноз на год, там шла такая Накшатра Магха, символ ее – королевский трон, но он пуст. То есть этот трон кто-то должен занять. Но поскольку у нас начинается положительный период с мая, все-таки прогнозирую, что все эти изменения к лучшему. И вообще какие-то изменения уже покажут свой результат. Так же смена главнокомандующего. Уже, возможно, он так же к тому времени проявит себя и что-то покажет.

И здесь идет по прогнозу возвращение земли в период с 14 мая по 13 июня. Таков будет период, что все-таки нам должна земля вернуться. И однажды, возможно, даже частично наступит мир на определенных территориях. На тех, кто будет освобожден, наступит мир. Хорошо бы говорить, что в полной мере, но не думаю, что это будет реалистичный прогноз.

Скорее всего мы можем выйти на границы 2021 года с 14 по 24 мая?

Скорее это все растянется во времени, все-таки на год, все-таки весна 2025 года завершение этого всего. И у нас плюс 29 марта 2025 года окончание Саде Сати, тяжелого периода, который переворачивает все с ног на голову, Сатурн раздает нам непростую карму. В глобальном смысле из-за больших потерь, из-за большой боли нам все достается. Но у нас есть возможность впервые, не знаю, за сколько тысяч лет действительно стать независимыми.

Как сообщала Politeka, Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что события в Приднестровье действительно не слишком сильно отразятся на Украине.

Также Politeka писала о том, что Gaya объяснила, что все события на нашей планете происходят потому, что наша боль позволяет этому.