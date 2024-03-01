Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что в ноябре в Молдове будут выборы, и вот пророссийские кандидаты теперь будут максимально качать ситуацию с Приднестровьем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ввести войска им сейчас сложно, и действовать определенными способами сложно. Это, я думаю, игра, которая носит не краткосрочный характер, и она должна завершиться где-то в декабре этого года. То есть где-то на конец года мы увидим развязку, сейчас идет завязка, определенная кульминация», - утверждает Александр Мусиенко.

По его мнению, этот депутатский съезд имел целью, как сказал так называемый президент непризнанного Приднестровья, продемонстрировать, что Молдова осуществляет геноцид в регионе экономическими блокадами и другими мероприятиями. То есть, констатирует эксперт, Приднестровье в этой ситуации выставляет себя жертвой, которая нуждается в помощи россии.

По его словам, цель этой всей истории - всколыхнуть ситуацию накануне ноябрьских выборов в Молдове, где среди кандидатов будет не только Санду, но и те, кто поддерживает большее сотрудничество с россией, вот они как раз используют фактор непризнанного Приднестровья максимально. То есть, объясняет эксперт, речь будет идти о том, что с Приднестровьем нужно договариваться, отменить таможенные ограничения, обсудить языковой вопрос.

«То есть это еще один сценарий, который может быть: расшатывание ситуации так, чтобы на следующих выборах в Молдове победил кандидат, который выгоден. А там были, кстати, местные выборы еще в ноябре в Молдове, и фактически мэром Кишинева избран оппозиционный к действующей президентке кандидат. А вы понимаете, что, если оппозиция выиграет в столице, то это звоночек об общем положении дел. Я думаю, что расчет кремля носит характер не краткосрочный, они сейчас вытаптывают такую площадку для дальнейших действий», - заключает Александр Мусиенко.

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