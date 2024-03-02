7 категорий пенсионеров в Украине могут получить доплаты к пенсиям.

Пожилые пенсионеры кроме основной выплаты могут получить дополнительную пенсию за исключительные заслуги перед Украиной, говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Эта возможность доступна для семи категорий граждан.

Размер такой дополнительной пенсии отличается от 543 до 4200 гривен и начисляется как надбавка к основной пенсии, которая может быть выплачена по закону "О пенсиях за исключительные заслуги перед Украиной".

Кого охватывает возможность получения пенсии за исключительные заслуги перед Украиной:

Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также лица, имеющие четыре или более орденов Украины после провозглашения независимости Украины, и лица, награжденные почетным званием Украины "Народный" после провозглашения независимости Украины;

Ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество (личный вклад) после провозглашения независимости Украины и проявившие себя в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

Выдающиеся спортсмены, ставшие победителями Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных глухих игр, чемпионами или рекордсменами мира и Европы;

Космонавты, совершившие полеты в космос, и члены экипажей лётно-испытательных самолетов;

Лица, которые имеют звание Украины "Заслуженный", государственную премию Украины или награждены одним из орденов Украины;

Матери, родившие пять или более детей и воспитавших их до шести лет. В случае смерти матери или лишения родительских прав на воспитание детей до указанного возраста, право на пенсию за исключительные заслуги перед Украиной предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные согласно закону;

Лица, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, а также лица, подвергшиеся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в виде лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа .

Размер дополнительной пенсии за исключительные заслуги перед Украиной устанавливается как прибавка к основному виду пенсии согласно следующим критериям:

4200 гривен для лиц, относящихся к категориям, указанным в пунктах 1 и 7;

От 35 до 40% размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, для лиц, относящихся к категориям, указанным в пунктах 1 и 6;

От 23 до 35% размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, для лиц, относящихся к категориям, указанным в пунктах 2-5.

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