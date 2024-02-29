Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что события в Приднестровье действительно не слишком сильно отразятся на Украине, но это хаос и скандалы.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Это просто какое-то желание привлечь к себе внимание в СМИ максимально, отвлечь от других событий. И действительно вот у них есть желание как-то на время подстраховаться.

Как это связано с Украиной?

Против Украины сейчас все пытаются такие скандальные новости поднять, хаос, и настроить против украинцев. Провокации такие, как в Польше, показательные.

Дальше что ждать? Как будут развиваться эти события? Ожидают ли каких-нибудь военных провокаций в Молдове?

Будут пробовать, да, россия, это условлено все.

Чем закончится?

Я думаю, что будут начинать конфликтовать с другими странами, и здесь как-то это связано с тем, чтобы не заходили к нам войска из других стран на помощь. Как-то на опережение, как запугивание, знаете, как вот игра в шахматы.

Таким образом россия хочет отвлечь Румынию?

Да, какие-то объединения, большее объединение, создавать, больше территорий, союзы.

Как это проигрывается с точки зрения Украины и Евросоюза?

Украина сейчас думает немного о другом, для нас чрезвычайно важен вопрос о ядерном оружии, оснащении оружием. И тут, пока мы еще не успели, как-то на опережение будут такие действия.

На Украине фактически не очень сильно отразится, просто, возможно, продлится на каких-то территориях до 2026 года, немного просто затянется на каких-то определенных территориях конфликт россии и Украины.

Как сообщала Politeka, Gaya объяснила, что все события на нашей планете происходят потому, что наша боль позволяет этому.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, когда ВСУ остановят наступление россиян.