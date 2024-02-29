Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Это просто какое-то желание привлечь к себе внимание в СМИ максимально, отвлечь от других событий. И действительно вот у них есть желание как-то на время подстраховаться.
Как это связано с Украиной?
Против Украины сейчас все пытаются такие скандальные новости поднять, хаос, и настроить против украинцев. Провокации такие, как в Польше, показательные.
Дальше что ждать? Как будут развиваться эти события? Ожидают ли каких-нибудь военных провокаций в Молдове?
Будут пробовать, да, россия, это условлено все.
Чем закончится?
Я думаю, что будут начинать конфликтовать с другими странами, и здесь как-то это связано с тем, чтобы не заходили к нам войска из других стран на помощь. Как-то на опережение, как запугивание, знаете, как вот игра в шахматы.
Таким образом россия хочет отвлечь Румынию?
Да, какие-то объединения, большее объединение, создавать, больше территорий, союзы.
Как это проигрывается с точки зрения Украины и Евросоюза?
Украина сейчас думает немного о другом, для нас чрезвычайно важен вопрос о ядерном оружии, оснащении оружием. И тут, пока мы еще не успели, как-то на опережение будут такие действия.
На Украине фактически не очень сильно отразится, просто, возможно, продлится на каких-то территориях до 2026 года, немного просто затянется на каких-то определенных территориях конфликт россии и Украины.
Как сообщала Politeka, Gaya объяснила, что все события на нашей планете происходят потому, что наша боль позволяет этому.
Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, когда ВСУ остановят наступление россиян.