С 1 марта в Украине вступят в силу новые правила по оказанию помощи внутрипереселенным лицам (ВПЛ), сообщает Киевская областная военная администрация. Основные изменения будут касаться продолжения выплат ряду категорий граждан. В частности, будут продолжены следующие виды помощи:

на 6 месяцев для внутрипереселенных лиц, являющихся пенсионерами;

для лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;

для детей с инвалидностью;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

для трудовых граждан, которые зарегистрировались в Центре занятости или нашли работу.

Некоторые другие категории внутрипереселенных лиц также смогут подать заявление на продление выплат с 1 марта. Условием получения пособия остается материальное состояние семьи, где размер дохода на одного человека не должен превышать 9 444 гривны (четверо прожиточных минимумов для лиц с утратой трудоспособности). Право на продление помощи будет оставаться со следующими категориями граждан:

семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или возможных боевых действий;

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в относительно безопасных регионах Украины, но не имеющие возможности отдать ребенка в детские сады, а также осуществляют обучение в школах в формате онлайн;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью до 18 лет, или тяжелобольным ребенком;

несовершеннолетние дети, прибывшие без родителей;

беременные женщины с 30-й недели беременности.

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