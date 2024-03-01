С 1 марта в Украине вступят в силу новые правила по оказанию помощи внутрипереселенным лицам (ВПЛ), сообщает Киевская областная военная администрация. Основные изменения будут касаться продолжения выплат ряду категорий граждан. В частности, будут продолжены следующие виды помощи:
- на 6 месяцев для внутрипереселенных лиц, являющихся пенсионерами;
- для лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;
- для детей с инвалидностью;
- для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- для трудовых граждан, которые зарегистрировались в Центре занятости или нашли работу.
Некоторые другие категории внутрипереселенных лиц также смогут подать заявление на продление выплат с 1 марта. Условием получения пособия остается материальное состояние семьи, где размер дохода на одного человека не должен превышать 9 444 гривны (четверо прожиточных минимумов для лиц с утратой трудоспособности). Право на продление помощи будет оставаться со следующими категориями граждан:
- семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или возможных боевых действий;
- семьи с детьми до 14 лет, проживающие в относительно безопасных регионах Украины, но не имеющие возможности отдать ребенка в детские сады, а также осуществляют обучение в школах в формате онлайн;
- семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью до 18 лет, или тяжелобольным ребенком;
- несовершеннолетние дети, прибывшие без родителей;
- беременные женщины с 30-й недели беременности.
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