Пенсионеры, превышающие возраст 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату к своей пенсии, которая известна как компенсационная доплата. Эта информация была опубликована на правительственном портале.

Начиная с октября 2022 года, правительство установило систему ежемесячных компенсаций для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше.

По этой программе, инициированной украинским президентом Владимиром Зеленским, сумма доплаты зависит от возрастной группы пенсионеров: