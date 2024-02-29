Пенсионеры, превышающие возраст 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату к своей пенсии, которая известна как компенсационная доплата. Эта информация была опубликована на правительственном портале.

Начиная с октября 2022 года, правительство установило систему ежемесячных компенсаций для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше.

По этой программе, инициированной украинским президентом Владимиром Зеленским, сумма доплаты зависит от возрастной группы пенсионеров:

  • Пенсионерам в возрасте 70-75 лет предоставляется доплата в размере 300 гривен.
  • Для находящихся в возрасте от 75 до 80 лет доплата составляет 400 гривен.
  • А для лиц старше 80 лет она составляет до 500 гривен

деньги, гривна

Ранее Politekа также писала о том, что часть украинцев может претендовать на новую денежную помощь, оказываемую Благотворительным фондом "Помогаем". Речь идет о лицах, которые за последние три месяца не получали финансовую поддержку от других благотворительных организаций и относятся к одной из уязвимых категорий населения.

деньги

Для получения помощи необходимо иметь следующие документы:

  • Паспорт.
  • Идентификационный код.
  • Справка о получении статуса ВПЛ.
  • Банковские реквизиты для выплат (IBAN карты представителя домохозяйства).
  • Свидетельства о рождении детей.
  • Удостоверение личности с инвалидностью.
  • Удостоверение многодетной семьи.
  • Акт обследования поврежденного или разрушенного жилища.
  • Другие документы, подтверждающие категорию уязвимости или необходимые критерии.

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