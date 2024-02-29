Пенсионеры, превышающие возраст 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату к своей пенсии, которая известна как компенсационная доплата. Эта информация была опубликована на правительственном портале.
Начиная с октября 2022 года, правительство установило систему ежемесячных компенсаций для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше.
По этой программе, инициированной украинским президентом Владимиром Зеленским, сумма доплаты зависит от возрастной группы пенсионеров:
- Пенсионерам в возрасте 70-75 лет предоставляется доплата в размере 300 гривен.
- Для находящихся в возрасте от 75 до 80 лет доплата составляет 400 гривен.
- А для лиц старше 80 лет она составляет до 500 гривен