В ближайшие месяцы украинцам следует ожидать роста цен на продукты.

По прогнозам аналитика Максима Орищака из компании "Центр биржевых технологий", это окажет влияние на пять основных категорий товаров, в то время как цены на остальные шесть видов останутся стабильными. Прогнозируется, что в начале весны некоторые овощи могут подорожать на 2-7%.

По словам Орищака, ценовые изменения будут зависеть от нескольких факторов, включая погодные условия, спрос и предложение, инфляцию и мировые тенденции, качество овощей и фруктов. Среди продуктов, которые могут повысить свою цену, в Украине отмечают:

Рыба и морепродукты;

хлеб и хлебобулочные изделия;

Молоко и молочные продукты;

Алкогольные напитки.

Однако существует вероятность того, что цены на яйца, подсолнечное масло, мясо и птицу, крупы и бобовые останутся стабильными.

"Продолжение роста цен на электроэнергию предполагается, в то время как сахар, яйца и подсолнечное масло могут иметь меньшую склонность к удорожанию", - объясняет аналитик. Относительно молочных продуктов эксперт воздержался от конкретного прогноза. Сейчас Министерство социальной политики сообщает о росте объемов производства молока в Украине, но цены продолжают повышаться.

Кроме того, блокада украино-польской границы привела к снижению цен на цитрусовые на внутреннем рынке.

Источник: today

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