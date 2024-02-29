Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что проблемой было бы, будь россияне уже в Краматорске и Покровске, а так они сейчас будут на нас давить, но это не стратегически.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

После выхода ВСУ из Авдеевки, отмечает гость программы, наши военные говорят об угрозах на Марьинском направлении, где Победа, там две фланговые операции, и где Новомихайловка россияне пытаются двигаться.

«И я так думаю, что из того, что сейчас заметно, их цель будет – пытаться создать здесь проблемы как раз для нашей группировки в Угледаре, вытеснять. То есть вот это сейчас направление удара врага», - сообщает Александр Мусиенко.

В то же время он утверждает, что Авдеевка не меняет стратегически ситуацию. В целом, отмечает эксперт, среди основных задач российских войск в войне сейчас – это захват Донецкой области. Это, объясняет эксперт, судя по тому, как россияне действуют, как они ищут пути, увеличивают количество атак на Бахмутском направлении, на Часов Яр. То есть, констатирует он, это Донетчина, а также они включились на Запорожском направлении, очевидно, чтобы так же попытаться вытеснить наши силы с тех территорий, которые были освобождены ВСУ в 2023 году.

«Но это не стратегически. Слушайте, все же давайте посмотрим на то, что, будь это стратегически, это российские войска были бы, с одной стороны, уже в районе Покровска, а с другой – где-то в районе Краматорска. Это бы меняло», - заключает Александр Мусиенко.

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