В территориальный центр он обратился добровольно, ведь ему понадобилась справка для регистрации брака.

На Волыни 20-летний сын ветерана боевых действий осужден за избежание мобилизации. Молодой человек планировал вступить в брак, но обращение в территориальный центр комплектования завершилось получением им повестки для участия в боевых действиях.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

Согласно сведениям суда, 8 сентября 2023 года медицинская комиссия установила, что обвиняемый способен служить в армии. Несмотря на получение официальной повестки для мобилизации, мужчина ее проигнорировал.

Во время судебного заседания обвиняемый отверг обвинения. Он аргументировал, что убежден в своем статусе как призывник до 27 лет и считал, что не подпадает под мобилизацию, объявленную в стране. В территориальный центр он обратился добровольно, ведь ему понадобилась справка для регистрации брака.

Подозреваемый сообщил, что он получил информацию о своем статусе как лице, освобожденном от призыва на срочную военную службу, от своего адвоката прямо во время судебного заседания. Он также отметил, что представители территориального центра и военной прокуратуры не объяснили причины его привлечения к уголовной ответственности.

На заседании суда бабушка обвиняемого поделилась, что ее сын, являющийся отцом обвиняемого, активно участвовал в боевых действиях в зоне АТО и в результате получил статус инвалида войны. Она выразила мнение, что этот факт должен предоставить ее внуку право на освобождение от военного призыва.

Работник военкомата на суде пояснил, что согласно протоколу №25 от 11 июня 2021 года подсудимый был освобожден от призыва на срочную военную службу и включен в военный учет военнообязанных в соответствии со статьями 18 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной" службу". Поэтому он подлежит призыву на военную службу при мобилизации на особый период. Также отмечено, что подсудимый 26 января 2022 обращался в ТЦК с просьбой выдать ему временное удостоверение, а не приписное.

Суд установил вину молодого человека за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.