Чтобы предотвратить повреждение и образование пятен на полу из линолеума, важно использовать щадящие методы чистки.

Полы из линолеума долговечны и экологически чисты, поэтому совсем их легко очистить . Мы расскажем вам несколько шагов, которые сделают ваш пол из линолеума сияющим.

1. Удалите остатки грязи и мусора с помощью пылесоса

Первым шагом, чтобы очистить пол из линолеума, является удаление остатков грязи и мусора. Это важный этап глубокой очистки, поскольку любые частицы песка, пыли или грязи на полу могут поцарапать поверхность линолеума, когда вы начинаете мыть, причиняя повреждение покрытия.

2. Протрите сухой салфеткой из микрофибры

После использования пылесоса для удаления мусора и частиц из линолеумного пола следующим шагом является протирание всего пола сухой тряпкой из микрофибры. Этот шаг необходим для удаления остатков пыли или песка с поверхности пола, которые могут повредить при глубокой очистке.

3. Приготовьте моющий раствор из горячей воды и мыльного средства

Чтобы приготовить моющий напольный раствор из линолеума, вам понадобится ведро, галлон горячей воды и немного обычного моющего средства для посуды, купленной в магазине.

Сначала наполните ведро горячей водой и добавьте 6-8 капель мыльного средства. Важно избегать использования слишком абразивных или кислотных веществ, поскольку это может повредить поверхность линолеума. Поэтому рекомендуется использовать мягкое мыло для посуды, которое вы использовали бы для очистки посуды.

Добавив мыло в горячую воду, осторожно взбейте моющий раствор, чтобы мыло равномерно распределилось в воде. Этот моющий раствор будет использоваться для мытья полов, поэтому убедитесь, что он готов, прежде чем начать уборку.

4. Сделайте альтернативный раствор для очистки из белого уксуса и воды

Приготовление альтернативного моющего раствора с белым уксусом и водой является естественным и эффективным способом глубокой очистки пола из линолеума. Уксус является популярным бытовым моющим средством, поскольку оно недорогое, доступное и безопасное. В отличие от агрессивных химикатов уксус мягкий и нетоксичный, что делает его идеальным выбором для мытья полов.

Для этого моющего раствора можно использовать белый или яблочный уксус. Смешайте одну чашку белого уксуса в ведре с каждым галлоном горячей воды. Добавить несколько капель лимонного сока в смесь для свежего цитрусового аромата. Кислотность уксуса достаточно низкая, чтобы он не повредил обработке линолеума, но он все еще достаточно мощен, чтобы удалить грязь и пыль.

5. Посыпьте содой для глубокой очистки

Пищевая сода является естественным и эффективным моющим средством, которое может помочь очистить стойкие пятна, жир и грязь из линолеумного пола. При смешивании с уксусом он может вызвать химическую реакцию, помогающую расщепить грязь и пыль. Посыпание содой на пол перед мытьем может помочь повысить очищающее действие раствора и обеспечить глубокую очистку.

Чтобы очистить пол из линолеума с помощью пищевой соды, обильно посыпьте ею поверхность пола. Используйте веник или сухую швабру, чтобы равномерно распределить пищевую соду, убедившись, что она покрывает все участки пола. Дайте соде постоять как минимум 10 минут, прежде чем продолжить мыть пол моющим раствором.

Важно ненадолго оставить пищевую соду на полу линолеума, поскольку она может поцарапать поверхность, если ее не удалить быстро. Кроме того, важно избегать использования слишком большого количества пищевой соды, поскольку она может создать белый порошкообразный налет, который трудно удалить.

6. Смочите швабру из микрофибры очистными растворами

После того как вы подготовили моющий раствор, пора смочить сухую швабру. Начните с погружения швабры или щетки в ведро с моющим раствором. После этого тщательно отожмите, чтобы удалить лишнюю воду.

Используйте как можно меньше воды во время мытья линолеумного пола, так как стоячая вода может нанести вред. Волокна швабры должны быть только влажным моющим раствором, чтобы избежать чрезмерной влаги на полу из линолеума.

Избыток воды на поверхности линолеума может привести к изменению цвета или деформации, что приведет к дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому важно убедиться, что швабра лишь слегка намылена и влажна, прежде чем начать мыть полы.

7. Начните мыть линолеум

Во время мытья полов из линолеума важно работать небольшими участками, чтобы не оставлять слишком много воды. Сначала окуните швабру или щетку для чистки в ведро с раствором. Отожмите щетку или щетку для чистки, чтобы удалить лишнюю воду, чтобы она была немного влажной.

Затем создайте участок линолеума размером примерно 6 x 6 футов, который вы собираетесь чистить. Начните с одного конца участка и двигайте шваброй вперед-назад по полу, осторожно нажимая, чтобы удалить грязь и грязь. Следите за тем, чтобы на поверхности линолеума не оставалось слишком много воды, поскольку стоячая вода может повредить ее.

После мытья пола опорожните ведро мыльной воды или раствора уксуса и ополосните его чистой водой. Промойте щетку или щетку, чтобы удалить остатки мыла или мусора. В конце протрите пол сухими тряпками.

Источник: sparkleandshine

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