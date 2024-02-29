Избавиться от тараканов можно, следуя простым советам и используя эффективные средства борьбы.

Проблема наличия тараканов в квартире может стать настоящей бедой для любого жильца. Но не отчаивайтесь, существуют проверенные способы избавления от этих непрошенных гостей.

Как убрать тараканов в квартире

Очистка и уборка: Начните с генеральной уборки, удалив всю грязь и мусор. Тараканы любят теплые и влажные места, поэтому держите квартиру чистой и сухой.

Борная кислота: Эффективное средство против тараканов – борная кислота. Добавьте ее в пюре из сваренного вкрутую яичного желтка или картофеля, сформируйте шарики и разложите в местах, где часто появляются тараканы.

Ловушки и ленты: Липкие ленты и ловушки-капканы также могут помочь уловить насекомых, особенно если их количество невелико.

Гель-паста: Наносится в местах скопления тараканов, таких как щели стен, дверей, ящиков и балкона. Гель нужно обновлять каждые три – четыре дня.

Спреи и аэрозоли: Помогут тщательно обработать помещение и уничтожить насекомых и их личинок.

Ультразвуковые отпугиватели: Могут быть эффективны в избавлении от тараканов, грызунов и других вредителей. Однако, следует помнить, что они лишь отпугивают, но не убивают насекомых.

Профилактика

Чтобы избежать появления тараканов, следует поддерживать чистоту и порядок в квартире, закрывать доступ к еде и регулярно проводить уборку.

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