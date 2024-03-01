Младенцы плюются и пускают слюны, загрязняющие всю милую одежду, которую вы только что купили для них.

Важно знать, что вывести пятна с детской одежды можно только моющими средствами, содержащими почти незначительное количество химикатов, поскольку кожа детей очень чувствительна.

Вот 5 лучших естественных способов удаления пятен:

1. Как вывести пятна белым уксусом:

Меня удивило, что обычный элемент, который вы используете для приготовления пищи, можно использовать для борьбы с пятнами. Самый простой способ сделать это – просто нанести много белого уксуса на загрязненную часть и оставить на время.

Через некоторое время просто постирайте одежду обычным способом, и ТА-ДА пятно исчезнет! Если пятно вызвано калом и от него трудно избавиться, замочите грязную одежду несколькими столовыми ложками уксуса и моющим средством в ведре, полном воды, и замочите на ночь перед повторной стиркой.

2. Выньте или вытрите пятна, как только это произойдет

Если вы заметили пятно довольно быстро, нет ничего лучше, чем немедленно вывести его, чтобы избавиться от него.

Это не только избавляет вас от проблем с использованием пятновыводителей для детской одежды, но и предотвращает высыхание грязи и проникновение ее в волокна одежды. Кроме того, если у вас есть пятностойкая детская одежда, такая как та, что есть в нашем магазине, вы можете просто вытереть любой беспорядок, не давая ему застыть. Вам не нужно беспокоиться о том, что беспорядок испортит вашу очаровательную детскую одежду!

3. Будьте осторожными с белковыми пятнами

Белковые пятна, происходящие от жидкостей организма, даже от домашних животных, можно легко вывести, смыть их проточной теплой водой. Но проблема может усугубиться, если отмыть пятно холодной водой. Пятно, как правило, закрепляется на волокне одежды, и затем от него становится труднее избавиться.

Вы можете нанести на пятно перекись водорода и немного натурального мыльного средства для посуды и отложить на минуту, прежде чем снова постирать. Для действительно сложных пятен, которые просто не исчезают, замочите одежду в 3% перекиси водорода и холодной воде на некоторое время и снова постирайте.

4. Используйте эфирное масло лимона и уксус

Эфирные масла используются не только в лечебных целях, но и для удаления пятен. Я знаю, что это удивительно. Но это то, что я недавно прочел и попробовал. Это сработало, и мне очень понравился его запах.

Вы можете нанести эфирное масло лимона прямо на пятно, а затем смыть; следите за тем, чтобы масло не оставалось на одежде слишком долго, иначе это может привести к изменению цвета. Другой вариант – добавить 8 капель эфирного масла лимона и стакан уксуса в ведро, наполненное холодной водой, и замочить на время. Затем промойте его, чтобы удалить пятна. Это отлично работает на пятнах, которые трудно вывести.

5. Пищевая сода

Пищевая сода – это удивительный порошок, который служит многим целям, и одна из них – это ее способность бороться с пятнами. Я попытался смешать пищевую соду с несколькими каплями уксуса, чтобы сделать пасту, и нанес ее на пятна на детской одежде.

Вуаля, пятна легко исчезли после того, как я дала ему постоять некоторое время, а затем постирала. Это волшебная смесь, когда у вас нет очень стойких пятен и вам не нужны химические вещества в смеси.

Источник: snugbubusa

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