Проблему с засором легко решить, применяя проверенные временем способы борьбы с пробками в водостоке.

Проблема засора в раковине – распространенное явление, с которым сталкиваются многие владельцы жилых помещений. Однако ее легко решить, применяя проверенные временем способы борьбы с пробками в водостоке.

Основные методы прочистки раковины

Промывка горячей водой: Для умывальника в ванной или мойки на кухне можно воспользоваться горячей водой. Для пластиковых труб температура не должна превышать 60 градусов, для металлических можно использовать кипяток.

Использование вантуза: Залейте горячую воду и подождите 20 минут. Затем используйте вантуз – специальное приспособление для пробивки засоров. Повторяйте несколько раз и проверьте результат.

Домашние средства: Можно воспользоваться смесью уксуса и соды или соды с солью. Залейте смесь в сток и подождите некоторое время, затем промойте горячей водой.

Прочистка сифона

Для чистки сифона также можно использовать смесь уксуса и соды. Вытащите сеточку из сливного отверстия, засыпьте соду и влейте уксус. Подождите и промойте горячей водой.

Прочистка труб

Для прочистки канализационных труб можно использовать каустическую соду, понадобится 2–3 кг средства. Растворите ее в воде и влейте в трубы. Подождите некоторое время, до двух часов, и промойте водой.

Если эти методы не помогают, можно воспользоваться специальными инструментами для чистки труб, такими как сантехнический трос или гибкий вал. Если не уверены в своих навыках, лучше вызвать на помощь сантехника.

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