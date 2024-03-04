Любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет может получить повестку. Однако, лицо может быть отстранено от службы в случае наличия права на отсрочку или других обстоятельств. Эту информацию следует сообщить Территориальному центру консультаций и Службе призыва.

Юристы отмечают , что согласно действующему законодательству лицо, не имеющее опыта военной службы или не обучавшееся на военной кафедре во время учебы в высшем учебном заведении, не могут мобилизовать принудительно. Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие соответствующего опыта, могут служить только по добровольному согласию. Предварительно эту категорию лиц могли призвать на срочную службу, но сейчас такие призывы приостановлены из-за ситуации с вторжением. С 27 лет возможна мобилизация и без опыта.

Адвокат Ростислав Кравец указывает, что в его практике были случаи мобилизации лиц в возрасте от 23 до 25 лет, не желавших служить по контракту, но во время принудительного посещения Территориального центра консультаций они подписывали необходимые документы. Он подчеркивает, что важно внимательно относиться к месту, где производится подпись.

Уменьшение возраста мобилизации до 25 лет

Пока изменения в Украине не произошли - мобилизовать можно только мужчин старше 27 лет. Однако у президента Украины уже лежит законопроект, предусматривающий снижение этого возраста до 25 лет. Если этот закон будет принят и вступит в силу, то принудительную мобилизацию смогут проводить с привлечением мужчин от 25 лет, даже без опыта военной службы.

Кроме того, уменьшение призывного возраста до 25 лет предусмотрено и в новом законопроекте о мобилизации. Вместо срочной службы предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку, которая продлится несколько месяцев.

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