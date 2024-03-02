Успешно вырастить морковь можно не только с помощью усердия и терпения огородника, но и от адекватной подготовки почвы и выбора удобрения. Кроме того, существуют другие особенности, на которые следует обратить внимание перед посадкой.

Первый совет – это дата посадки моркови. Советуют для этого пользоваться лунным посевным календарем.

Второй совет – прежде чем вырастить морковь, обращайте внимание на климат вашего региона. С посадкой не следует торопиться, иначе она может сгнить. Высаживать морковь нужно тогда, когда температура воздуха в течение нескольких дней продержится на уровне 10-12 градусов тепла.

Третий совет – при высадке моркови следует обратить внимание на структуру почвы. Этот овощ лучше всего вырастить в легкой, рыхлой земле, не содержащей значительного количества глины. Такие условия позволяют коренной системе свободно развиваться, обеспечивая ей необходимую влагу и питательные вещества. Это, в свою очередь, способствует формированию здоровых и обширных корнеплодов.

Четвертый совет – морковь следует сеять на том участке, где раньше росли капуста, картофель, свекла, помидоры, чеснок, лук или огурцы. Но перед этим хорошо распустите почву и уберите сорную траву.

Пятый совет – ни в коем случае не сажайте морковь у петрушки и зелени. Это самые плохие соседи для овоща - вырастить не получится.

Шестой совет – перед посевом моркови на грядку рекомендуется применить стандартное удобрение, которое обычно имеется в наличии во многих хозяйствах – древесную золу. Древесная зола не только помогает вырастить морковь, но и восстановить почву калием и фосфором. А также она предотвращает появление грибковой гнили, что очень полезно для моркови.

Читайте также:

Чем нужно подкормить лук весной, чтобы он вырос крупным и сладким: важные советы

Вы испортите весь урожай: почему ни в коем случае нельзя сажать клубнику рядом с чесноком

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она была сладкой и хрустящей