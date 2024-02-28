Так, контрразведка СБУ провела спецоперацию в Харьковской области и «на горячем» задержала вражескую агентку.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленница ночью пыталась собрать данные на прифронтовой местности Балаклейского района, чтобы выявить и сфотографировать возможные ВСУ.

Предательницей оказалась инженерка одного из технических вузов региона.

Для сбора разведданных агент на авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации ВСУ.

Полученные данные мессенджером передавала врагу.

Чиновница университета начала работать с врагом еще в начале полномасштабной войны.

В разговорах со знакомыми она восхваляла кремль и оправдывала ракетные удары по Украине, чем и заинтересовала врага.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, расследование продолжается.

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Кстати, недавно сообщалось, что руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации (ОВА) подозревается в злоупотреблении властью, а именно в присвоении более 15 млн грн на закупку продуктов для населения.

Высокопоставленное должностное лицо из Харьковской областной военной администрации (ОВА), действуя в соучастии с представителями ООО, сфальсифицировало документацию, свидетельствовавшую о мифической поставке 235 тонн продукции от поставщика.

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