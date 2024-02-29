Этот салат с морковью по-корейски и куриным филе понравится многим и может даже вызвать чувство ностальгии, ведь его можно было встретить в меню известной сети ресторанов.

Речь идет об очень вкусном салате с морковью по-корейски, который называется «Бунито». В нем между собой идеально сочетаются все ингредиенты, которых, кстати, нужно немного.

«По продуктам достаточно доступно и немного ингредиентов», - отметила фудблогер и автор кулинарной страницы «Blogini kyxni».

Итак, для приготовления салата «Бунито» необходимы следующие продукты: куриное филе -2шт (сварить заранее), корейская морковь -200-300гр, яйца вареные - 5шт, сыр -300гр.

Салат выкладываем слоями. Первый слой – куриное филе, порезанное кубиками, желтки и половина твердого сыра (150гр), потертые на крупной терке. Смешиваем с майонезом и выкладываем.

Второй слой – морковь по-корейски. Еще раз смазываем майонезом, но немного.

Третий слой – белки и остаток сыра потереть на мелкую терку, перемешать и хорошо примять вилкой.

«И все, попробуйте, салатик вкусный, сытный и доступный», – отметила фудблогер.

В комментариях к рецепту девушка, когда-то работавшая в этом ресторане, также рассказала, как готовить «Бунито».

Первый слой салата это вареная курица. Второй: морковь по-корейски. Третий: сыр и желток. Четвертый слой – тертый белок.

«Каждый слой мазать майонезом 72%. Из моркови не сливать сок, а на первый слой курицы с майонезом немного толить соком из моркови. И последний слой белков ничем не промазывать», – рассказала бывшая сотрудница.

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