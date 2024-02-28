Эффективность и качество уборки существенно возрастают, когда теплица полностью освобождается от растений.

Прежде чем сажать рассаду, необходимо уделить внимание почве и другим важным аспектам, способствующим здоровому росту растений.

Начинать весеннюю уборку теплицы рекомендуется в конце февраля или начале марта, когда заканчивается период холодов. Если в теплице есть нежные растения, их лучше оставить внутри до полного потепления.

Список действий для подготовки теплицы к весеннему сезону:

Осмотр конструкций и материалов: Проверьте несущие конструкции, фундамент и покрытие теплицы на наличие дефектов и повреждений.

Уборка растительных остатков: Удалите остатки старых растений, мусор и другие материалы, которые могут стать преградой для нового урожая.

Промывка теплицы: Промойте каркас и покрытие теплицы водой под напором для удаления грязи и мусора.

Обработка от ржавчины: При необходимости удалите ржавчину с каркаса и покрытия.

Вынос грунта: Если теплица эксплуатируется более двух лет, удалите верхний слой грунта, где скапливаются вредители и инфекции.

Удобрение почвы: Удобрите почву перегноем и минеральными удобрениями для улучшения ее плодородия.

Перекопка и разрыхление: Перекопайте и разрыхлите почву для лучшего проникновения воздуха и воды.

Обеззараживание: Обеззаразьте покрытие теплицы, ее конструкции и почву, чтобы предотвратить заболевания и вредителей.

Формирование грядок: Подготовьте грядки для последующей посадки рассады.

Посев сидератов: Посейте ранние сидераты, такие как озимая рожь, горчица или озимый рапс, для улучшения структуры почвы.

Через месяц после подготовки, перекопайте почву еще раз перед посадкой рассады. Обратите внимание, что дезинфекция теплицы и почвы может быть проведена различными способами, включая фумигацию, опрыскивание специальными растворами или обработку горячей водой.

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