Закуска морковь по-корейски не зря пользуется большой популярностью, но есть важные секреты без знания которых это блюдо может получиться невкусным.

Морковь по-корейски – хрустящее, сочное и ароматное блюдо, которое можно сделать очень острым или слегка пикантным. Все зависит от вкусовых предпочтений каждого.

Один из секретов вкуснейшей моркови по-корейски заключается в том, что перед приготовлением овощ необходимо почистить, залить холодной водой и подержать 60 минут.

Морковь по-корейски.

Таким образом, морковь по-корейски будет еще более сочной.

Еще один простой секрет вкусной моркови по-корейски заключается в сортах овоща.

«Имейте в виду, что самая вкусная морковь по-корейски выйдет из сладких и сочных сортов моркови», - подчеркнула фудблогер и автор кулинарной страницы «Diali_cooking».

Кулинар также предложила рецепт, от которого в восторге. Мол, этот рецепт самый вкусный:

«Из всех испытанных мною рецептов, именно этот вариант самый вкусный».

Для приготовления моркови по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: 500 г моркови, 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1.5 ст.л. уксуса, 50 г масла, 4 зубчика чеснока, кориандр по вкусу, смесь перцев по вкусу.

Морковь по-корейски.

Морковь моем, чистим и натираем на специальной терке. Добавляем сахар, соль, специи, уксус и перемешиваем. Чеснок тоже добавляем.

«Масло кипятим заливаем им морковь. Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник, чтобы настоялась», - рассказала кулинар о последних шагах в приготовлении моркови по-корейски.

Кулинары советуют поставить морковь по-корейски в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь.

Хранить морковь по-корейски может до двух недель.

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