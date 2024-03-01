Поступление весны в Украину приносит изменения в ценах на ряд популярных продуктов, а также возможный дефицит некоторых товаров. Однако ожидать значительного повышения цен на большинство товаров не стоит, говорит заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии РБК-Украина.

Сезонные факторы будут влиять на цены на овощи, увеличение частных хозяйств отразится на доступности яиц, а большой объем урожая увеличит предложение круп. Согласно прогнозу Тараса Высоцкого, польская продукция может подорожать в ближайшие месяцы, но цены на базовую корзину продуктов для украинцев останутся стабильными, хотя экзотические фрукты, овощи и рыба могут подорожать.

В январе стоимость базового набора продуктов почти не изменилась. Цены на некоторые товары выросли, на другие снизились. К примеру, после новогодних праздников цены на яйца снизились на 12%, а на свинину и гречку – на 5%. Для многих позиций цены оставались постоянными. Однако ценовые изменения оказались более значительными для капусты и свеклы, которые подорожали на 8% и 10% соответственно. Что касается овощей для борща, то ожидается дальнейший рост цен из-за сезонных факторов.

Уменьшение объемов продукции и увеличение стоимости хранения может повлечь за собой рост цен на некоторые товары в течение следующих 2-3 месяцев, особенно на овощи. Однако ценовой тренд не прогнозируется для яиц, молочных продуктов и мяса, таких как свинина и курятина, благодаря стабильной кормовой базе и весеннему росту животных в частных хозяйствах.

Урожайность и стабильность кормовой базы не подразумевают существенных ценовых изменений в течение следующих месяцев. Однако существует потенциал для роста цен на некоторые экзотические фрукты, овощи и рыбу из-за ограничения импорта из-за блокирования границ.

Несмотря на это, для базовой корзины продуктов в Украине влияние блокировки польской границы не имеет большого значения. Однако цены на экзотические товары могут несколько увеличиться из-за развития альтернативных путей доставки. Также следует ожидать подорожания говядины, поскольку цены на нее выросли в прошлом году, но в целом ценовой тренд на мясо-молочную группу товаров будет оставаться стабильным.

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