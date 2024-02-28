При выборе счетчика газа важно учитывать количество газовых приборов и их потребление, чтобы подобрать устройство с соответствующей пропускной способностью.

Для точного учета потребления газа украинцам необходимо установить специальный счетчик, который должен быть выбран правильно с учетом его типа и характеристик. Детальную информацию о том, как выбрать счетчик и не переплачивать за газ по ошибке, представили в Нафтогазе.

На рынке представлены различные типы газовых счетчиков, которые следует выбирать в зависимости от ваших потребностей:

Электронные счетчики - компактные устройства, точно измеряющие потребление газа, легки в установке и не создающие много шума при работе. Недостатками этого типа счетчиков являются их более высокая цена по сравнению с другими типами и сложность ремонт.

Роторные счетчики - более компактные и дешевые, но менее популярные среди пользователей. Они чувствительны к примесям в газе, что может привести к загрязнению механизма. Кроме того, они шумят и могут быть взрывоопасными.

Мембранные (камерные) счетчики - самая популярная модель для домашнего использования. Легки в монтаже, безопасны и долговечны, имеют относительно низкую цену. Однако чувствительны к низким температурам и могут издавать шум, что может повлиять на точность учета потребляемого газа.

Смартсчетчики - счетчики, объединяющие в себе функции счетчика и электронного модуля с Wi-Fi модемом. Они автоматически передают показания оператору, точно и своевременно обнаруживают потери газа.

При выборе счетчика газа важно учитывать количество газовых приборов и их потребление, чтобы подобрать устройство с соответствующей пропускной способностью. Рекомендуется обратиться к оператору газораспределительных сетей для получения консультации.

Для жилых помещений подойдет бытовой счетчик с пропускной способностью до 6 куб. м/час. Для определения необходимой пропускной способности следует учитывать количество газовых приборов и их потребление в час, что можно узнать из инструкции к технике.

Счетчики газа обычно служат 20-25 лет при правильной эксплуатации. Необходимо периодически сдавать приборы на поверку, что требуется законодательством (чаще всего один раз в 2 или 8 лет в зависимости от класса счетчика), это поможет вам не переплачивать за газ из-за каких-либо неисправностей.

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