Если вы обычно начинаете свое утро с чашки кофе, почти неизбежно когда-нибудь вам придется столкнуться с каплями или разливами, поэтому знать, как удалить пятна от кофе , важно.

К сожалению, кофе может оставить темное, некрасивое пятно, особенно на более светлых тканях. Но не волнуйся! Эти пятна обычно получаются с помощью простых стратегий очистки с помощью продуктов, которые вы, вероятно, уже имеете под рукой, включая уксус и отбеливатель.

Как удалить пятна от кофе

Какой бы метод удаления пятен от кофе вы ни выбрали, не кладите одежду в сушильную машину, пока пятно полностью не исчезнет. Высушивание вещи в машине, пока от кофе все еще видно, может закрепить пятно и сделать его почти невозможной удалить.

Как и в случае с большинством пятен на ткани, лучше всего действовать быстро, когда вы очищаете пятна от кофе на одежде. Если разлив произошел, немедленно снимите одежду и промойте ткань холодной водой через заднюю часть ткани. Это может предотвратить проникновение пятна через материал и поэтому его будет труднее удалить. Если простое полоскание холодной водой не помогло или если пятно появилось раньше нескольких минут, попробуйте один из этих проверенных методов удаления пятен от кофе из одежды.

Как удалить пятна от кофе с помощью уксуса Засохшие пятна от кофе на одежде часто следует замочить в моющем растворе, чтобы полностью удалить пятно. Эффективным методом удаления пятен от кофе в течение нескольких минут является раствор дистиллированного белого уксуса, жидкого моющего средства и воды. Эта смесь для удаления пятен от кофе хорошо работает на большинстве типов одежды, но если вы боитесь повредить одежду, сначала проверьте технику на незаметном участке. В ведре или другой большой емкости смешайте следующее: 1 литр теплой воды

1/2 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды

1 столовая ложка белого уксуса Замочите одежду в растворе на 15 минут, затем прополощите и повесьте сушиться. Проверьте область, чтобы увидеть, осталось ли пятно. Если пятно исчезло, вы можете постирать одежду.

Как удалить пятна от кофе с помощью ферментного предварительного замачивания

Если ваше пятно от кофе немного устойчивее, попробуйте этот метод очищения. Сначала с помощью белой губки смочите пятно спиртом, работая снаружи в центр. Затем в небольшом ведре смешайте порцию:

1 литр теплой воды

1 столовая ложка ферментного продукта предварительного замачивания

Поместите грязную одежду в ведро и дайте ему пропитаться в течение 30 минут. Снимите одежду и проверьте загрязненный участок. Опять же, если вы больше не видите пятна, вы можете постирать одежду как обычно.