Правильно стирать джинсы умеют не все, но научиться этому очень легко.

Ничто не выглядит лучше, чем пара чистых новых штанов, поэтому нужно знать, как правильно стирать эти джинсы.

Как черные, так и синие джинсы могут слиняться, когда вода и мыло разъедают краситель и обесцвечивают их. К счастью, с помощью нескольких простых корректировок вашей процедуры стирки вы сможете сохранить свои джинсы и сохранить их красивый вид как новые гораздо длиннее. В этой статье мы покажем вам, как правильно стирать, сушить и ухаживать за черными и синими джинсами, чтобы они прослужили долго.

Вещи, которые вы должны знать

Выверните джинсы наизнанку и стирайте их с моющим средством для защиты цвета в самом нежном, холодном цикле, который может выполнить ваша машина.

Высушите джинсы на воздухе правой стороной. Чтобы предотвратить морщины, повесьте их за одну из задних петель для ремня.

Закрепите краску для черных (или других темных) джинсов, замочив их в холодной воде с 1 стаканом (236 мл) уксуса и щепоткой соли на 15-30 минут перед первой стиркой. Сохранение черных джинсов Установите краситель перед первой стиркой черных джинсов. Наполните ведро или чистую раковину холодной водой, затем добавьте 1 стакан (236 мл) дистиллированного белого уксуса и 1 столовую ложку (17 г) соли. Замочите черные джинсы примерно на 15-30 минут, чтобы зафиксировать краситель перед первой стиркой (это нужно делать только один раз, а не перед каждой стиркой). Уксусная кислота в уксусе помогает зафиксировать краситель в волокнах джинсовой ткани, уменьшая вероятность его утечки во время стирки. Наполните ведро или чистую раковину холодной водой, затем добавьте 1 стакан (236 мл) дистиллированного белого уксуса и 1 столовую ложку (17 г) соли. Замочите черные джинсы примерно на 15-30 минут, чтобы зафиксировать краситель перед первой стиркой (это нужно делать только один раз, а не перед каждой стиркой). Точечно обработайте жирные пятна бытовыми моющими средствами.

По возможности стирайте черные джинсы вручную. Опустите карманы, выверните джинсы наизнанку и застегните их. Затем наполните чистую раковину или ведро холодной водой и добавьте несколько капель средства для стирки деликатных вещей или темных тканей и ½ стакана (118 мл) белого уксуса. Перемешайте джинсы вручную несколько минут, затем дайте им пропитаться в течение часа. После того как они намокнут, удалите из них лишнюю воду чистым полотенцем и повесьте сушиться правой стороной наружу.

Если нужно стирать их в стиральной машине, используйте максимально мягкий цикл стирки и стирайте их с одинаковыми цветами в прохладной или холодной воде. Повесьте черные джинсы или уложите их ровно для высыхания. По возможности не кладите черные джинсы в сушильную машину. Повесьте их правой стороной наружу за петлю для ремня во избежание морщин или положите их на чистое полотенце на плоскую поверхность, чтобы высушить на воздухе. Обязательно держите их подальше от прямых солнечных лучей. Стирка синих джинсов

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку и застегните их. Сделайте это частью рутины каждый раз, когда вы бросаете пару джинсов вместе с бельем, независимо от цвета. Если вы вывернуть джинсы наизнанку, моющее средство не будет стираться с красителем, поэтому они сохранят свой цвет. Вывертывание их наизнанку также предотвращает трение другой одежды о внешнюю часть джинсовой ткани, что может привести к выцветанию цвета и износу ткани. Используйте моющее средство для сохранения цвета (особенно для темных джинсов) или уксус. Если вы заметили, что ваши джинсы немного тускнеют во время каждой стирки, используйте средство защиты цвета. Эти моющие средства доступны в большинстве супермаркетов или универмагов. Кроме того, выберите уксус вместо моющего средства — просто добавьте ½ стакана (118 мл) белого уксуса в машину без моющего средства и постирайте как обычно.

Моющее средство предназначено для удаления пятен, но часто не делает разницы между пятнами и красителем. Уксус более мягкий и почистит джинсы, не удаляя краситель.

Уксус имеет сильный запах. Однако впоследствии он потускнеет, когда джинсы высушить на свежем воздухе (в конце концов уксус является естественным дезодорантом).

Стирайте джинсы с другой одеждой, а не по отдельности. Подождите, пока у вас будет много темной одежды, которую нужно постирать, прежде чем стирать джинсы. Джинсы, как правило, меньше линяют во время стирки с другой темной одеждой. Темные красители могут потускнеть во время стирки и разлиться на другой одежде, но если одежду собрать вместе, краситель выцветет меньше. Стирайте темные джинсы вместе с другой темной одеждой, если можете. Таким образом, если краситель потечет немного, он не оставит пятен и не повредит светлые джинсы или одежду.

Стирайте джинсы в среднем количестве белья, чтобы не перегружать стиральную машину (они могут быть не столь чистыми, а лишний вес мокрого денима может со временем изнашивать машину). Подождите, пока у вас будет много темной одежды, которую нужно постирать, прежде чем стирать джинсы. Джинсы, как правило, меньше линяют во время стирки с другой темной одеждой.Темные красители могут потускнеть во время стирки и разлиться на другой одежде, но если одежду собрать вместе, краситель выцветет меньше.

Используйте самый нежный цикл отжима и низкую температуру. Джинсы нуждаются в деликатной стирке и низких температурах, чтобы предотвратить выцветание. Установите стиральную машину на самый медленный цикл отжима и низкую температуру воды. Если в вашей стиральной машине есть опция бережной или ручной стирки, воспользуйтесь ею. Если вы готовы, постирайте джинсы вручную, особенно если они покрыты или украшены. Это бережнее для них, чем машинная стирка, хотя и трудоемкая. Джинсы нуждаются в деликатной стирке и низких температурах, чтобы предотвратить выцветание.Установите стиральную машину на самый медленный цикл отжима и низкую температуру воды. Если в вашей стиральной машине есть опция бережной или ручной стирки, воспользуйтесь ею. Стирайте джинсы как можно реже или каждые 4-6 недель. На самом деле, джинсы не нужно стирать так регулярно, как другие предметы одежды. В действительности слишком частая стирка джинсов может привести к их преждевременному слиянию. Если вы заметили какие-либо пятна между стирками, точечно почистите их бытовыми моющими средствами, а не бросайте джинсы в стирку. Чтобы очистить большинство светлых пятен, слегка протрите любую влагу как можно быстрее, а затем протрите пятно изнутри джинсов чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.

Источник: wikihow

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