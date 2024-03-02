Сажать разнообразные овощи на огороде в марте не только можно, но и нужно.

Многие боятся сажать что-то на огороде в марте, ведь это еще довольно холодная луна. Но чаще эти страхи огородников неоправданны. Мы расскажем, что какие овощи сажать в марте, чтобы получить хороший урожай.

Думаете, еще рано начинать работать над весенним садом? Это точно не потому, что март – идеальное время, чтобы получить прохладные овощи, которые выдержат прохладную раннюю весеннюю погоду в земле. Это также прекрасное время, чтобы посеять разнообразные семена в помещении, чтобы они были готовы к ранней посадке.

Верьте или нет, но после того, как вы подготовили грядки для них, вы можете начать сеять семена для многих прохладных овощей в марте вместе с бобами (или фасолью), которые являются одними из самых выносливых овощей.

Также можно сеять семена моркови, а также свеклы, листовой капусты, лука-порея, брокколи, хрена, цикория, репы. Лук также является прекрасным ранним овощем для посадки в марте, а также шпинат (убедитесь, что почва обогащена органикой), горох, лук-шалот и пастернак. Вы также можете посеять такие травы, как укроп, шнит-лук и кориандр, прямо в землю в марте или, если хотите, в контейнеры.

Есть много овощей, которые вы можете начать высевать в помещении (или в теплице) в марте, включая брюссельскую капусту, цветную капусту, шпинат, кабачки и многолетние травы (все под накрытием), чили, сладкий перец и сельдерей. Если у вас есть теплица, вы также можете заняться посевом огурцов, корнишонов и семян томатов.

Любые семена, которые вы начинаете выращивать внутри и под укрытием, вы сможете высаживать на открытом воздухе через четыре-шесть недель или, как правило, в начале-середине мая.

Еще один замечательный овощ, который можно начать сеять в марте, – это листья салата, которые можно вырастить в горшке или в теплице. Вы также можете сажать спаржу и ревень, как только ваша почва будет готова, вместе с луком-шалотом и чесноком, а также клубнями артишока.

В нашем регионе обычно покупают предварительно выращенную рассаду, которую часто готовят упаковками по 3, 4 или 6 штук, что позволяет получить преимущество в некоторых видах холодных сезонных овощей. Не все обычно доступны таким образом, но, безусловно, брокколи, капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, салат и лук. Приобретение и преждевременное использование этих предварительно выращенных саженцев минимизирует время посева и подготовки, в то же время получая преимущество ранней весной. Помните, что ранняя посадка не означает, что эти прохладные сезонные овощи «морозостойкие», а на самом деле «морозостойкие», что означает, что они не выдержат сильной заморозки, которая все еще вероятно в феврале.

Возможно, вы будете немного удивлены количеством овощей, которые выдержат низкую мартовскую температуру, но подумайте: если вы начнете сажать сейчас, мгновенно получите домашнюю свежую пищу.

Источник: evergreenofjc

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