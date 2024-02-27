Стиральная машина является одним из предметов практически каждого дома. Но для того, чтобы она работала должным образом и, в свою очередь, ее срок службы был длиннее, необходимо, чтобы мы сами приносили домой минимальное обслуживание , предусматривающее очистку стиральной машины и некоторых ее компонентов, чтобы они работали оптимально. Мы расскажем, как почистить стиральную машину и ее резинки, не повредив их.

Например, одним из самых щепетильных моментов, который является важнейшим для обеспечения надлежащего функционирования стиральной машины, являются ее резинки. Очистка стиральной машины и ее резиновых лент важна для обеспечения ее надлежащей работы и избежания неприятных запахов и накопления остатков.

Чтобы безопасно почистить резину в стиральной машине, убедитесь, что под рукой есть необходимые ингредиенты. Все, что нам понадобится, это ткань, немного уксуса, пищевая сода, чтобы устранить пятна плесени и неприятные запахи, вода и несколько перчаток, чтобы не повредить кожу.

Когда все это подготовлено и под рукой, первое, что нужно сделать, это выключить стиральную машину и вынуть из барабана любую одежду, которая может остаться или ожидающая стирки. Желательно присмотреться к любой мелкой одежде, которая, возможно, осталась незамеченной.

Между тем, в емкости мы смешиваем примерно 50 мл белого уксуса, 250 мл воды и 1 столовую ложку пищевой соды. Тряпкой, смоченной только что изготовленной смесью, мы натираем поверхность резины , чтобы избежать остатков грязи. Кроме того, мы также должны сделать это в области стиральной машины, которая защищает резину. Обязательно достигайте труднодоступных мест.

Чтобы закончить, мы смачиваем еще одну ткань в чистой воде, теперь без следов предварительной смеси, чтобы почистить остатки очистки, а затем высушиваем ее чистой и сухой тканью . В качестве дополнительной меры ухода после каждой стирки рекомендуется вытирать резину хлопковой тканью.

Но не только резина важна, а барабан – еще один фундаментальный элемент в работе стиральной машины. Чтобы правильно почистить барабан, налейте в него чашку белого уксуса и запустите горячий цикл стирки (без одежды). Уксус помогает дезинфицировать и удалять минеральные отложения и остатки

Кроме уксуса можно добавить пищевую соду . Добавьте половину стакана пищевой соды в контейнер для стирального средства, а затем добавьте немного уксуса. После этого смесь запускает краткую программу.

Если вы заметили устойчивый запах, вы можете вернуться, чтобы начать дополнительный цикл полоскания белым уксусом или пищевой содой вместо моющего средства.

Желательно держать ящики для моющих средств и смягчителей в стиральной машине чистыми. Для этого вылейте остатки моющего средства и смягчителя для использования позже, затем извлеките дозатор стирального средства и замочите его в горячей воде со смесью уксуса и пищевой соды. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы тщательно почистить ее и хорошо промыть перед заменой.