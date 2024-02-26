Об этом он рассказал в своем блоге.

«Очень подробный материал о сотрудничестве украинских и американских спецслужб. Не только американские, там речь идет об активном сотрудничестве Украины и с британскими, и с нидерландскими спецслужбами», - отмечает Александр Мусиенко.

И это, утверждает он, неудивительно, потому что Украина противостоит российской агрессии, а западная помощь – это не только оружие или обучение наших военных, это еще и обмен разведывательной информацией, помощь в подготовке спецподразделений. Как подчеркивает эксперт, работа разведки, обработка информации и последующая аналитика – это очень важно, ведь мало просто собрать данные с помощью агентуры и технических средств, нужно еще правильно трактовать собранное.

«Речь идет о том, что американцы помогали готовить и некоторые спецподразделения, и помогали в том, что передавали технические средства, которые дают нам возможность собирать информацию, проводить разведку, определять цели врага, по которым на оккупированных территориях бить, плюс США нас предупреждают о возможных атаках врага, ракетных ударах, целях, куда могут быть направлены и т.д.», - рассказывает Александр Мусиенко.

Также эксперт отмечает, что из этой публикации не стоит вытягивать какие-то слова вне контекста и выставлять так, будто США ведут какую-то подрывную деятельность по отношению к россии, поэтому готовилось вторжение, ведь наше сотрудничество с Западом в этом направлении началось после 2014 года.

Как сообщала Politeka, Пендзин объяснил, что сегодняшняя ситуация на польской границе – это нерешенная проблема с 2014 года.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко заявил, что без решения США по передаче ATACMS Украине канцлер Шольц не примет решения о передаче Taurus.