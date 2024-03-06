В Украине может существенно снизиться в цене очень популярный среди граждан продукт.

В Украине картофель, который в последнее время сильно подорожал, может начать дешеветь, сообщает Директор департамента агропромразвития Львовской ОВА, Татьяна Гетьман.

Украинские хозяйства переживают турбулентные времена, особенно когда речь идет о картофеле, который считается одним из самых популярных продуктов в стране. Ее цены находятся на постоянном подъеме, но есть прогнозы, что это может измениться.

Татьяна Гетьман, в своем Facebook-посте отмечает, что уже в первой половине 2024 года цены на этот продукт могут стремительно снизиться. Это создает дополнительные вызовы как для фермеров, так и для колеблющихся потребителей, стоит ли взяться за картофельное производство в этом году или нет. Потенциальный рост внутреннего производства и импорт могут способствовать этому понижению цен, отмечает Гетьман.

Пока высокие цены на картофель вызывают радость среди производителей, но одновременно несколько расстраивают многих потребителей. Прогнозируется, что нестабильность на рынке картофеля может продолжаться еще в течение следующих трех сезонов.

По данным портала "Минфин", по состоянию на 26 февраля, среднеявный килограмм картофеля в украинских супермаркетах стоит 26,13 гривен, что выше по сравнению со статистикой января, когда цена составляла 24,17 гривен.

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