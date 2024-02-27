Экстрасенс Дарина Фрейн поговорила с княгиней Ольгой, которая в этом воплощении живет в Канаде и помогает Украине, и рассказала, чего боятся на Западе.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Поговорим с тобой о княгине Ольге. Чувствуешь ли ты ее? Это женская энергия. В этом ли она мире?

Да, она в этом мире, и она помнит это воплощение, и готова говорить, да.

Вопрос по поводу ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. Каким вы видите сейчас развитие событий? Почему США не дают Украине оружие? Почему такая ситуация с Авдеевкой?

Она говорит, что мало знала об Украине, об ее культуре до войны, но именно с войной в ней начало пробуждаться ее настоящее сознание. Она была человеком, который имел какую-то должность и ничего не знала о магии, но с началом войны в ней начала пробуждаться сила, начали пробуждаться видения именно вот того воплощения, и она начала изучать, она читает, она общается с разными людьми, которые близки к тому, чтобы давать помощь Украине. Она говорит, они боятся, что начнется война у них. И думают, может, все как-то закончится.

То есть готовы сдать Восток Украины, чтобы просто россия закрыла рот?

Она говорит, пока, к сожалению, так. Она пытается с ними говорить, но они ее не слышат. А в этом ее воплощении у нее еще не пробудилась вся память и вся сила. Она просто человек, который немного владеет разными энергиями, медитирует, ходит на йогу.

Какие именно реформы Украине, по ее мнению, нужно сейчас провести?

Она говорит, что не реформы надо, а людей надо убрать, почти всех убрать и новых поставить, полное обновление власти. Она так сделала в своем воплощении, когда погиб муж, всех убрали, то есть тогда уничтожили всех его соратников.

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