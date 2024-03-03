В Украине три категории военных могут получить доплаты от 15 тысяч.

Дополнительные выплаты в размере от 15 до 30 тысяч гривен предусмотрены для трех категорий бойцов согласно постановлению о выплате военнослужащим во время действия военного положения. Об этом говорится в постановлении "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Эти доплаты получают инструкторы военных учебных центров, ограниченно пригодные к службе, а также лица, занимающие руководящие и инструкторские должности в учебных воинских частях.

Конкретные условия получения дополнительного вознаграждения разнятся в зависимости от категории бойцов. Руководителям и инструкторам учебных воинских частей ежемесячно выплачивается дополнительная сумма в размере от 15 000 до 30 000 гривен, учитывая их уровень и время, затраченное на подготовку персонала.

Военнослужащим, которые из-за ранений, связанных с защитой Родины, признаны ограниченно пригодными или непригодными к службе с последующим пересмотром в течение 6-12 месяцев, предоставляется денежное довольствие в полном объеме по последней должности. После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания, таким бойцам ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

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