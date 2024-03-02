Силиконовая посуда для выпечки – мощный инструмент для приготовления печенья, пирожных, кексов и даже небольших буханок быстрого хлеба. Впереди мы объясняем, как очистить силиконовую посуду и кухонные аксессуары, такие как коврики для выпечки.

Как очистить силиконовую посуду для выпечки.

Чтобы очистить силиконовую посуду, протрите каждый кусок влажной мягкой губкой и промойте чистой водой. Возможно, вам потребуется использовать мягкое моющее средство или мыло, чтобы избавиться от любых больших пятен или загрязнений, таких как остатки сливочного жира от партии шоколадного печенья. После того, как форма для выпечки будет тщательно очищена, высушите ее на ровной поверхности или в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение двух-трех минут. Если еда постоянно прилипает, дайте ей замочить в тёплой мыльной воде на 10-15 минут, чтобы она высвободилась. Stearns также рекомендует создать пасту с пищевой содой и водой и использовать хорошую губку или щетку для бутылок, чтобы очистить силиконовую посуду от более сложных пятен.

Как хранить силиконовую посуду для выпечки

По словам Брендона Якометты, менеджера по маркетингу, многие домашние повара, как правило, хранят свои силиконовые коврики для выпечки и другую посуду для выпечки в ящике под духовкой. «Большинство людей думают, что это просто ящик для хранения, но для большинства печей на самом деле это ящик для подогрева. Если вы там храните коврик вместе с другими металлическими кастрюлями, он может случайно расплавиться или повредиться», — говорит Якометта. Вместо этого храните его в прохладном сухом шкафу. Чтобы сэкономить место, сверните силиконовые коврики и закрепите их лентами для хранения.

Как утилизировать силикон

Несколько признаков того, что ваши силиконовые изделия уже не пригодны для использования, это то, что они порваны, пробиты или иным образом повреждены. Если вы хотите избавиться от силиконовой посуды для выпечки или многоразовых пакетов, Stearns рекомендует проконсультироваться с производителем продукта или брендом, поскольку многие из них имеют программы перепрофилирования.

Источник: marthastewart

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