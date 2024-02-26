Выращивание ранней редиски позволит иметь на столе свежий, полезный, ароматный и вкусный урожай уже ранней весной.

Посев ранней редиски необходимо проводить уже в конце февраля-начале марта, пишет Politeka.net.

Так, существует много разных сортов редиса, поэтому необходимо выбрать тот, который наиболее подходит для вашей климатической зоны и требований к почве.

В специализированных магазинах представлено множество вариантов для выращивания ранней редиски.

Как правильно сажать и ухаживать за редисом.

Для быстрого созревания оптимальным будет выбор редиса, со сроком выращивания 18-20 дней.

В том же случае, если захочется собрать урожай раньше, головки будут не полностью сформированы.

Редис растет лучше в плодородной, хорошо дренированной почве.

Добавьте компост или удобрения для подкормки почвы перед посевом редиса.

Как правильно сажать и ухаживать за редисом.

Следует также заметить, что вымачивание семян редиса перед посевом может приблизить получение урожая на 5-7 дней. Однако семена от современных производителей не требуют замачивания, потому что они уже обработаны всеми необходимыми препаратами и средствами. Следует ли вымачивать семена редиса перед посевом – индивидуальное решение каждого.

Хорошо будет прорядить почву перед посадкой редиса и сделать землю рыхлой. Так росткам редиса будет проще пробиться наружу, что ускоряет лестницу редиса.

Рассадите семена редиса на глубину около 1 см и расстояние между растениями около 5 см.

Редис нуждается в регулярном поливе. Удерживайте почву равномерно влажной, но избегайте остаточной влажности, поскольку это может привести к гнили.

Как правильно сажать и ухаживать за редисом.

Семена редиса прорастают при температуре почвы +2 градуса, а появившиеся всходы устойчивы к заморозкам и выдерживают температуру до -3 градусов. Если же температура не поднимается выше +5°C, бывают заморозки, то ростки редиса появятся только через 2-3 недели. При минусовой температуре семена редиски могут проснуться, но они не будут расти до потепления.

Удаляйте сорняки, если они появляются, и регулярно удаляйте поврежденные или зараженные листья. Помните также о регулярном поливе, а также о том, что редис быстро растет, поэтому он может быть собран через 3-4 недели после высадки семян.

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