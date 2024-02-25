18 февраля 2024 года женщина приобрела билет на купейный вагон первого класса, потратив на него 800 гривен, но внутри вагон просто разваливался.

Укрзализныця оказалась в новом скандале из-за обслуживания. Пассажирка, путешествовавшая поездом №194 из Ясини в Кривой Рог, выразила в Фейсбуке свое недовольство тем, что ей были проданы билеты на улучшенное купе, которое фактически не соответствовало указанному стандарту. Кроме того, у купе были проблемы со шторой и наличие мусора, но это еще не все.

Пассажирка поименно Карина Тищенко столкнулась с вопросом, кто отвечает за ошибку при формировании поезда, где вагон 1-го класса оказался на уровне низшего класса. Она показала лампу, которая едва держалась на болтах и ​​торчала всю дорогу - а это 22 часа путешествия. Показала вентилятор, из которого дует холодом, его залепили картоном, чтобы было теплее.

"И здесь я была в шоке. Все грязное и сломанное. Отпала штора, мусор на стенах. И это называется улучшение", - рассказала пассажирка.

18 февраля 2024 года женщина приобрела билет на купейный вагон первого класса, потратив на него 800 гривен. Однако после посадки она поняла, что условия в этом вагоне никак не превышали стандарт купейного вагона, стоимость места в котором составляла 600 гривен, что было на 200 гривен дешевле.

Обратившись за разъяснениями на горячую линию Укрзализныци, ей сообщили, что выбранный вагон считается фирменным первым классом, и порекомендовали оформить у начальника поезда запись о несоответствии класса вагона, указанного в билете.

Несмотря на обещания о возмещении разницы в средствах, женщина не смогла получить компенсацию. При попытке согласовать ситуацию начальник поезда проинформировал ее, что согласно официальным документам перед ним вагон второго класса, и поэтому отказался делать какие-либо отметки на билете.

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